«Продукт своей эпохи»: HBO Max удалил фильм «Унесённые ветром» из-за «расового вопроса»

Стриминговый сервис HBO Max временно удалил фильм 1939 года «Унесённые ветром» из своего каталога. Поводом для этого послужила колонка кинематографиста Джона Ридли, в которой утверждается, что лента транслирует болезненные стереотипы о темнокожих. Представители сервиса заявили, что позже вернут картину, но уже дополненную комментарием касательно её исторического контекста, осуждающим расовые предрассудки. В свою очередь, Netflix, BBC и BritBox отказались от шоу «Маленькая Британия» из-за использования его актёрами блэкфейса (театрального грима под темнокожего человека).

Стриминговый сервис HBO Max временно исключил из своего каталога фильм 1939 года «Унесённые ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях из-за особенностей отображения в ленте расового вопроса.

«Унесённые ветром» — продукт своей эпохи. В картине нашли отражение некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обыденным явлением в американском обществе того времени. Связанные с расовым вопросом аспекты фильма были неправильными тогда и остаются неправильными сейчас», — заявил представитель сервиса в беседе с Variety.

«Мы посчитали, что было бы безответственно оставить данную картину в каталоге без каких-либо пояснений, осуждающих подобное освещение расового вопроса», — добавил он.

На такое решение руководство платформы сподвигла колонка кинематографиста Джона Ридли, опубликованная 8 июня на сайте Los Angeles Times. Оскароносный автор сценария фильма «12 лет рабства» обратился к представителям сервиса с просьбой временно скрыть ленту.

Ридли подчеркнул: он отдаёт себе отчёт в том, что фильм отражает социальные тенденции, существовавшие во время его съёмок. По его мнению, «Унесённые ветром» не отрицают ужасы рабовладельческого общества, но всё же транслируют болезненные стереотипы о «цветных».

«Позиционируя войну Севера и Юга как «безнадёжную борьбу», картина романтизирует Конфедерацию и закрепляет представление об этом сепаратистском движении как о чём-то большем и более благородном, чем оно было в действительности. А было оно кровопролитным восстанием с целью сохранения «права» владеть другими людьми, покупать и продавать их», — настаивает кинематографист.

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Вместе с тем сценарист пояснил, что не является сторонником цензуры и не требует предать фильм забвению. Он предложил HBO Max позже вернуть ленту в каталог вместе с другими материалами, которые дали бы пользователям исчерпывающее представление о проблеме рабства в истории США.

Ридли констатировал, что на момент публикации его колонки картина не сопровождалась дисклеймером, который бы указывал на спорное содержание фильма, в то время как часть продукции Warner Bros. имеет подобные предупреждения.

В HBO Max поддержали идею Ридли: «Некоторые сцены фильма противоречат ценностям компании WarnerMedia, поэтому, когда «Унесённые ветром» вернутся на платформу HBO Max, картина будет сопровождаться комментарием касательно исторического контекста, осуждающим её расистские аспекты», — приводит слова представителя платформы Variety.

Он же подчеркнул, что из фильма не будут удалять спорные сцены, таким образом признавая, что предрассудки и стереотипы имели место.

«Завуалированный расизм»

Претензии к легендарной картине Виктора Флеминга возникают не впервые. В 2015 году кинокритик издания New York Post Лу Люменик называл «Унесённых ветром» символом расизма, подобным флагу Конфедерации, и призывал кинотеатры не показывать ленту.

«Унесённые ветром» прикладывают огромные усилия для закрепления мифа о том, что Гражданская война велась вовсе не из-за института рабства, который тут беззастенчиво романтизируется. И такой завуалированный расизм в каком-то смысле куда более опасен», — заявил эксперт.

По мнению Люменика, критической ошибкой создателей фильма стало изображение янки, которые выступали против рабства, как злодеев.

Дискуссии о возможном отказе от демонстрации картины в США — также не редкость. В 2017 году представители кинотеатра Orpheum в Мемфисе (штат Теннесси) сообщили, что в нём больше не будут показывать ленту, которая возвращалась на экраны ежегодно в течение 34 лет.

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Руководитель площадки Бретт Баттерсон заявил, что такая мера была вызвана недовольством в социальных сетях и интересами постоянных клиентов. Тем не менее на странице кинотеатра в Facebook мнения пользователей разделились, многие критиковали принятое решение.

К слову, актриса Хэтти Макдэниел, которая сыграла в «Унесённых ветром» няньку Мамушку, стала первой обладательницей «Оскара» афроамериканского происхождения за лучшую женскую роль второго плана.

Отречение от Гекльберри Финна

9 июня также стало известно, что Netflix, BBC и BritBox удалили из своих коллекций шоу «Маленькая Британия», поскольку актёры использовали в своих образах блэкфейс — грим под темнокожего человека. Режиссёр и актёр Мэтт Лукас в интервью для The Big Issue в 2017 году признавался, что, если бы это шоу снималось позднее, он не стал бы эксплуатировать подобные приёмы и в целом не делал бы программу, которая может расстроить зрителей.

Интересно, что связанные с искоренением расизма запреты затрагивают самые разные области культуры и многие известные и признанные во всём мире произведения. Так, из школьной программы учебных заведений в ряде городов США исключён роман «Убить пересмешника» Харпер Ли. По данным The Washington Post, особое возмущение критиков вызвало слово «нигер», кроме того, в тексте усмотрели разжигание межнациональной розни. Также несколько школ не рекомендуют своим учащимся читать книгу Джона Стейнбека «О мышах и людях».

Часто подергается критике и роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» — в 2007 году книга вошла в топ-10 запрещаемых и оспариваемых произведений.