«Устаревшие культурные образы»: Disney+ предупредил зрителей о «спорном» содержании своих фильмов

Некоторый контент запущенного в США и Канаде стримингового сервиса Disney+ оказался помечен как содержащий «устаревшие культурные образы». Дисклеймер сопровождает мультфильмы «Леди и Бродяга», «Коты-аристократы», «Книга джунглей», «Дамбо» и другие анимационные и игровые фильмы, в которых ранее были обнаружены элементы «с расистским подтекстом». Мнения пользователей соцсетей разделились: в то время как часть аудитории поддерживает решение руководства платформы, другие считают данную меру излишней. Ранее маркировку «устаревшего» контента ввела студия Warner Bros.

Стриминговый сервис Disney+, запущенный накануне в США и Канаде, стал предупреждать об «устаревших культурных образах» в старых мультипликационных фильмах. Руководство платформы добавило к некоторым анимационным картинам соответствующее предупреждение, на что обратил внимание ряд зарубежных изданий.

На деле довольно расплывчатая формулировка «устаревшие культурные образы» означает, прежде всего, наличие в мультфильмах элементов с расистским подтекстом. В основном это картины, выходившие в середине XX века. В частности, дисклеймером снабдили ленты «Дамбо» (1941 года выпуска), «Питер Пэн» (1952), «Леди и Бордяга» (1955), «Книга Джунглей» (1967) и «Коты-аристократы» (1970).

Также создатели предупреждают об «устаревших» элементах в короткометажках о Микки Маусе, которые выходили в 1920—1940-х годах, музыкальной мультипликации «Фантазия» (1940), и игровых фильмах «Знак Зорро» (1958) и «Швейцарская семья Робинзонов» (1960).

Политкорректность в мультфильмах

Так, в анимационной ленте «Леди и Бродяга» антагонистами являются сиамские кошки. Их принадлежность к азиатской культуре подчёркивается «акцентом» и музыкальным сопровождением, при этом создаётся яркий отталкивающий образ. В США этот щекотливый момент объясняют послевоенными настроениями. Ранее сообщалось, что в ремейке фильма песня должна быть переосмыслена.

Сиамская кошка из мультфильма «Коты-аристократы» также попала в ряды «проблемных» персонажей: китайский акцент, характерные черты внешности и атрибуты восточной культуры — палочки для еды и упоминающееся в песне печенье с предсказаниями.

В мультфильме «Питер Пэн» спорной оказалась сцена с коренными американцами. Потерянные мальчишки захотели узнать, почему индейцы краснокожие — на что получили ответ, якобы их принц застеснялся, поцеловав девушку, и с тех пор весь народ красный от смущения. И вопрос, и тем более «легенда», подвергались критике.

Расистский подтекст нашли и в «Книге джунглей»: там король обезьян Луи заявляет, что хочет быть как Маугли. Хотя действие происходит в Индии, считается, что Луи представляет афроамериканцев, поскольку говорит с акцентом и исполняет расово маркированный джаз. В образе Маугли американский зритель разглядел намёк на цивилизованного белокожего американца, на которого и хочет походить «выходец из Африки».

Культурное наследие и зрительские симпатии

Многие пользователи сети такое решение стримингового сервиса поддержали, отметив, что это — меньшее из зол. Благодаря такому предупреждению можно будет избежать вырезки из фильмов некоторых сцен, уверены зрители.

«Мне это нравится. Возможно, это лучший способ сохранить классические произведения», — написал в Twitter один из пользователей.

Его мнение разделили и другие комментаторы, часть из которых убеждена, что поместить дисклеймер к мультфильмам было правильным решением, если учесть, что до этого из стримингового варианта анимационной картины «Дамбо», например, хотели вырезать целый эпизод.

© Кадр из мультфильма «Дамбо» (1941)

Речь шла о сцене с вороной по кличке Джим Кроу. Имя Кроу стало нарицательным и использовалось для обозначения неграмотного темнокожего населения (ещё до принятия законов о расовой сегрегации). Позднее руководство стримингового сервиса отказалось от затеи и оставило фрагмент в мультфильме.

«Это, конечно, довольно изящный способ не говорить «мы изображали меньшинства, используя расистские стереотипы», — прокомментировал решение Disney+ другой пользователь соцсети.

Некоторые отмечают, что классические мультфильмы Disney едва ли в принципе могут кого-то оскорбить, хотя спорные элементы в картинах всё-таки есть.

«Лично меня не оскорбляют такие классические истории любви, как «Леди и Бродяга», но хорошо, что подобное предупреждение сопровождает и другие мультфильмы, содержащие по-настоящему оскорбительные культурные элементы», — выразил мнение другой пользователь соцсетей.

Часть пользователей Twitter считает, что такие меры со стороны руководства онлайн-платформы излишни. В годы выхода мультфильмов на экран мало кого смущали те самые «культурные образы», о которых идёт речь в дисклеймерах.

«У меня избыточный вес, но мне будет всё равно, если меня обзовут толстым. У меня на 100% итальянские корни, но мне будет так же всё равно, если меня обзовут «макаронником». Это не более чем слова — они задевают лишь тех, кто хочет быть ими задетым. Мне жутко действует на нервы, когда люди на что-то обижаются», — отметил один из пользователей сети.

Впрочем, не только Disney+ маркировал контент предупреждением об устаревших культурных образах. Аналогичную маркировку к своим картинам добавила и студия Warner Brothers, отметив, что мультфильмы могут транслировать этнические и расовые предрассудки. Студия решила оставить анимационные ленты в том виде, в котором они были созданы — в противном случае, это равнялось бы утверждению, что таких предубеждений в обществе никогда не существовало.