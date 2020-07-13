«Укрепление антирасистских ценностей»: в США закроют посвящённую Джону Уэйну выставку из-за его слов 50-летней давности

Школа кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии закроет экспозицию, посвящённую легендарному голливудскому актёру Джону Уэйну. Этому решению предшествовали студенческие протесты против «расистских» высказываний короля вестернов, сделанных в 1971 году. По мнению протестующих, сохраняя выставку, университет поддерживает его позицию. Администрация школы согласилась отказаться от экспозиции, заявив, что таким образом учебное заведение вносит лепту в «укрепление антирасистских культурных ценностей».

Школа кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии объявила о решении закрыть действующую с 2012 года выставку, посвящённую легендарному голливудскому актёру Джону Уэйну. К такому шагу администрацию учебного заведения сподвигли студенческие протесты, связанные с «расистскими» высказываниями артиста, сделанными в 1971 году в ходе интервью журналу Playboy.

Как отмечает Variety, в той публикации Уэйн заявил, что верит в превосходство белой расы, а также отпускал «унизительные» комментарии в адрес темнокожих и коренных американцев.

«Я буду верить в превосходство белой расы до тех пор, пока темнокожие не станут достаточно образованы, чтобы проявлять ответственность. Я считаю, что нельзя доверять власть и руководящие должности, подразумевающие принятие важных решений, безответственным людям», — говорил актёр.

Он также утверждал, что не чувствует вины за то, что «пять или десять поколений назад эти люди были рабами». При этом Уэйн подчёркивал, что не оправдывает рабство, а принимает его как факт.

«Дискуссии о расизме»

Студенты калифорнийского университета начали выступления против выставки осенью 2019 года. По их мнению, если руководство учебного заведения принимает решение оставить экспозицию, то оно автоматически поддерживает позицию актёра.

Администрация учебного заведения отреагировала на протесты в декабре. Руководство расширило выставку и представило более подробную информацию об истории кино американского Запада. Стенды были переосмыслены с помощью интерактивных экспонатов, посвящённых кинематографу коренных жителей Америки, феминизму и критической расовой теории, призванных вовлечь посетителей выставки в дискуссию.

Однако протесты не прекращались. В итоге администрация сочла, что школа внесёт свою лепту в борьбу с «расизмом», если просто закроет выставку.

«Дискуссии о систематическом расизме в наших культурных учреждениях, а также недавние выступления движения Black Lives Matter по всему миру требуют, чтобы мы задумались о той преобразующей роли, которую школа может сыграть в сфере укрепления антирасистских культурных ценностей и опыта. Поэтому было принято решение убрать выставку, посвящённую Джону Уэйну», — заявил замдекана Школы искусств по вопросам разнообразия и инклюзивности Эван Хьюз.

Ранее из-за аналогичных высказываний американские демократы округа Ориндж (Калифорния) также потребовали убрать имя Джона Уэйна из названия местного аэропорта, которое тот носит с 1979 года.

Они подчеркнули, что Ориндж сильно изменился за прошедшие десятилетия. Сегодня, по их мнению, удаление «расистских символов» необходимо для признания «жертв угнетения».

Харли Сойер и «Маленькая Британия»

Король вестерна Джон Уэйн — далеко не единственный артист, чьи давние высказывания подверглись острой критике в свете последних событий.

Так, в начале июня пользователи интернета вспомнили о записях, которые актёр Харли Сойер сделал в своём Twitter восемь лет назад. После этого артиста отстранили от роли супергероя Ральфа Дибни в сериале «Флэш».

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Из-за обвинений в «расизме» пострадали и несколько крупных проектов.

В начале июня стриминговый сервис HBO Max временно изъял из своего каталога культовый фильм 1939 года «Унесённые ветром». Это произошло после публикации колонки режиссёра Джона Ридли, заявившего, что в ленте транслируются болезненные стереотипы о темнокожих. Позднее фильм снова появился на платформе вместе с дополнительными материалами, объясняющими исторический контекст.

После этого из соображений «политкорректности» ещё несколько проектов были изъяты из каталогов видеосервисов. В их числе оказалось шоу «Маленькая Британия», а также несколько эпизодов сериалов «Студия 30» и «Клиника». Во всех этих проектах, по словам представителей видеоплатформ, были обнаружены оскорбляющие чувства афроамериканцев сцены.

В июне продюсеры анимационного сериала «Симпсоны» заявили, что белые актёры больше не будут озвучивать цветных персонажей мультфильма. К такому решению они пришли после критики в адрес Хэнка Азарии, озвучивавшего индийца Апу Нахасапимапетилона.

Актёры Майк Генри («Гриффины») и Кристен Белл («Центральный парк») также решили уйти из проектов, где они озвучивали темнокожих персонажей.