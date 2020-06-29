«Более явное проявление расизма, чем когда бы то ни было»: Энтони Маки обвинил Marvel в дискриминации темнокожих

Американский актёр Энтони Маки обвинил создателей кинематографической вселенной Marvel в расизме: артиста не устраивает, что съёмочные группы многих выпущенных под её эгидой проектов состояли сплошь из белых. Тем не менее самым расистским проектом Marvel Маки назвал фильм режиссёра Райана Куглера «Чёрная пантера»: по его словам, картина является таковой именно потому, что в её создании участвовали преимущественно темнокожие кинематографисты. Примечательно, что сам Маки сыграл в семи лентах компании.

Американский актёр Энтони Маки, задействованный в семи основанных на комиксах Marvel проектах («Мстители: Финал», «Человек-муравей», «Сокол и Зимний солдат» и других), обвинил создателей кинематографической вселенной в расизме.

В беседе с артистом Давидом Диггсом Маки заявил, что практически все съёмочные группы этих проектов «состояли из белых».

«У меня на счету семь фильмов Marvel, и мне действительно было не по себе от того, что там каждый продюсер, каждый режиссёр, каждый каскадёр, каждый художник по костюмам, каждый личный ассистент — каждый человек (на съёмочной площадке. — RT) был белый», — сказал актёр.

При этом наиболее «расистским» проектом Marvel Маки считает ленту 2018 года «Чёрная пантера» режиссёра Райана Куглера, получившую три премии «Оскар» (за костюмы, саундтрек и работу художника-постановщика), хотя команда проекта преимущественно состояла из темнокожих профессионалов. Роли в ленте исполнили Чедвик Боузман, Лупита Нионго, Майкл Б. Джордан, Данай Гурира и другие (сам Энтони Маки в фильме не снимался). В число сценаристов вошли Райан Куглер и Джо Роберт Коул. Одним из продюсеров картины стал Нэйт Мур.

По мнению актёра, подобный подход к подбору членов съёмочной группы «тоже оскорбителен».

«Мне кажется, что это более явное проявление расизма, чем когда бы то ни было. Ведь если набирать чернокожих вы можете только для фильма про чернокожих, то выходит, что они недостаточно хороши, когда вы работаете с преимущественно белыми актёрскими составами», — предположил артист.

Энтони Маки призвал Marvel более внимательно подходить к выбору актёров и других специалистов.

«Я настоятельно призываю Marvel отбирать лучших кандидатов. Даже если придётся заранее решать, что это будут две лучшие женщины, двое лучших мужчин — ничего страшного. Я не против, если такая динамика установится на ближайшие 10 лет, потому что так начнёт формироваться новое поколение, представителям которого будет что занести в своё резюме, чтобы иметь возможность работать над дальнейшими проектами», — сказал Маки.

Он подчеркнул, что темнокожие специалисты должны принимать участие в проектах ещё на стадии зарождения, «чтобы не пришлось извиняться за глупые решения, которые показались таковыми всем, кроме тебя самого».

Кадр из фильма «Чёрная пантера»

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Кинематограф под наблюдением

Американские звёзды шоу-бизнеса начали активно высказываться на тему дискриминации темнокожих в киноиндустрии в конце мая, когда в ходе задержания полицейскими был убит афроамериканец Джордж Флойд. Артисты обвиняют в ущемлении прав афроамериканцев целые компании. Критике подверглись и приоритеты кино- и телеиндустрии в целом.

На прошлой неделе более 300 темнокожих деятелей искусства подписали открытое письмо, адресованное индустрии развлечений. В нём артисты обвинили Голливуд в «поддержке белой расы», дискриминации афроамериканцев, а также распространении стереотипов, создающих неверное представление об их жизни. По их словам, белые кинематографисты якобы контролируют все истории, выходящие на экраны, и криминализируют образ темнокожих. Также, по словам авторов, несмотря на «неоценимый культурный и экономический вклад» темнокожих специалистов в индустрию, им редко дают высокое должности.

Режиссёр и сценарист Стив Маккуин, снявший оскароносную ленту «12 лет рабства», выступил с обвинениями в расизме в адрес британских кинематографистов и телевизионщиков. По его словам, индустрия в Великобритании сильно отстаёт от Америки в том, что касается представительства расовых и этнических меньшинств.

Так, Маккуин недоволен тем, что основную часть съёмочных групп в Великобритании составляют именно белые специалисты. Он подчеркнул, что это — «вопиющий расизм».

Обвинения в расизме коснулись и ряда проектов, в числе которых оказался культовый фильм «Унесённые ветром». Лента была временно изъята из каталога видеосервиса HBO Max после публикации колонки режиссёра и сценариста Джона Ридли. На прошлой неделе фильм снова стал доступен в сети, однако теперь его сопровождают дополнительные материалы, объясняющие исторический контекст.

Из соображений «политкорректности» видеосервисы были вынуждены отказаться от трансляции и других проектов. Так, Netflix, BBC и BritBox исключили из своих библиотек шоу «Маленькая Британия», а Hulu и Amazon Prime изъяли четыре эпизода сериала «Студия 30». Кроме того, Hulu убрал из каталога несколько эпизодов «Клиники», в которых также были обнаружены сцены, «оскорбляющие чувства» темнокожих.

Также на прошлой неделе создатели анимационного сериала «Симпсоны» заявили, что отныне белые актёры не будут озвучивать цветных персонажей проекта. Как отмечает Variety, в последние годы сериал нередко критиковали из-за того, что Хэнк Азариа озвучивал индийца Апу Нахасапимапетилона. Ранее в этом году актёр заявил, что откажется от работы с этим персонажем.

Ещё несколько белых артистов приняли решения больше не озвучивать цветных персонажей. В их числе — Майк Генри («Гриффины») и Кристен Белл («Центральный парк»).