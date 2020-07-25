СМИ сообщили о продолжении беспорядков в Портленде

В американском Портленде продолжаются столкновения между демонстрантами и федеральными агентами.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для разгона сотен протестующих недалеко от здания суда города федеральные агенты вновь применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Таким образом они ответили на закидывание их петардами и зажигательными снарядами со стороны демонстрантов.

Как указывает агентство, в Портленде уже более 50 дней не стихают массовые волнения.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.