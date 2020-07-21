Битва за Портленд: почему демократы осуждают применение Трампом федеральной полиции против протестующих

Политики-демократы и власти штата Орегон потребовали от Дональда Трампа вывести сотрудников федеральных силовых ведомств из города Портленд, где уже более 50 дней продолжаются акции протеста. Мэр города и губернатор штата заявили, что Трамп использует против демонстрантов «тайную полицию». В свою очередь, президент США обвинил местные власти в том, что они потеряли контроль над городом, отдав его на откуп «анархистам». Эксперты отмечают, что демократы своими заявлениями хотят помешать Трампу переизбраться.

В городе Портленд, штат Орегон, уже более 50 дней продолжаются беспорядки, начавшиеся в конце мая как акции протеста против расизма и полицейского произвола. Вечером 19 июля протестующие ворвались в здание профсоюза полиции и подожгли его, сообщает телеканал CNN.

Несколькими днями ранее в город прибыли соединения федеральных правоохранительных служб. Несмотря на продолжающиеся погромы, власти города и штата, представленные политиками-демократами, критикуют Дональда Трампа и Белый дом за отправку в город федеральных агентов для восстановления правопорядка.

Так, мэр Портленда, демократ Тед Уилер в интервью радиостанции NPR заявил, что таким образом Трамп хочет поддержать не правопорядок, а собственные падающие рейтинги.

Также по теме «Америка расколота»: усилит ли указ об охране памятников в США шансы Трампа на переизбрание Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране прекратился вандализм по отношению к памятникам, после того как он подписал указ о...

«Насколько я могу судить, это последняя отчаянная попытка провалившегося президента с постоянно снижающимися рейтингами, который старается держать лицо перед своими избирателями. Он использует федеральную полицию для поддержки своей кандидатуры», — приводит радиостанция слова портлендского градоначальника.

В свою очередь, губернатор штата Орегон Кейт Браун, также член Демпартии, назвала агентов федеральных служб «тайной полицией», которая должна покинуть город.

«Администрация Трампа должна прекратить использовать жизни людей в своих политических играх. В нашей стране нет тайной полиции. Это не диктаторский режим. Трамп должен убрать своих людей с улиц», — приводит её слова NPR.

Представители штата в конгрессе США — сенаторы Джеффри Меркли и Рональд Уайден, конгрессмены Эрл Блуменауэр и Сюзанна Бонамичи — также направили в Минюст и Министерство внутренней безопасности письмо с требованием немедленно вывести федеральных силовиков за пределы штата.

В письме говорится, что агенты МВБ нарушают гражданские права протестующих, а сами акции политики-демократы называют «мирными протестами». В качестве примеров приводится использование агентами формы и автомобилей без опознавательных знаков, которые применяются для «похищений» участвующих в протестах лиц.

В свою очередь, Дональд Трамп, отвечая на критику политиков-демократов, заявил, что хочет помочь городу, власти которого потеряли контроль над ним.

We are trying to help Portland, not hurt it. Their leadership has, for months, lost control of the anarchists and agitators. They are missing in action. We must protect Federal property, AND OUR PEOPLE. These were not merely protesters, these are the real deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2020

«Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить. Руководство города уже несколько месяцев как потеряло контроль над анархистами и подстрекателями. Оно совершенно бездействует. Мы обязаны защитить федеральную собственность и наш народ. Это были не просто демонстранты, а настоящая угроза!» — написал Трамп в своём Twitter.

Мирные погромы

В США с конца мая в разных городах страны проходят акции протеста и массовые беспорядки, причиной которых стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Зачастую акции перерастали в погромы, грабежи и поджоги, в ходе которых пострадали множество магазинов, ресторанов и других заведений.

С начала беспорядков Дональд Трамп неоднократно критиковал власти некоторых штатов (преимущественно демократических), где мэры и губернаторы отказывались отдавать находящимся в их подчинении полицейским приказ о подавлении беспорядков и медлили с введением в города отрядов Национальной гвардии США (вида вооружённых сил, также подчиняющихся властям штатов).

Протестующий в центре Портленда

Reuters

© Caitlin Ochs

В системе правоохранительных органов США полицейские управления обычно делятся на два уровня: полицию города и полицию штата, первая подчиняется городским и муниципальным властям, последняя — губернатору. Кроме того, некоторые города и муниципальные образования имеют свои собственные шерифские управления.

При этом в США нет единой национальной полиции или министерства, которое могло бы координировать работу всех этих управлений в случае, например, масштабных акций протеста.

Также по теме «Работаем над этим»: Трамп пообещал «побороть левых радикалов» В своей речи по случаю Дня независимости США Дональд Трамп заявил, что американцы «разгромили нацистов, свергли фашистов» и «одолели...

В начале июня Дональд Трамп заявил, что местные власти не смогли защитить граждан от преступников и мародёров и в связи с этим он направит для подавления протестов регулярные войска.

Подобный шаг стал бы беспрецедентным для США случаем применения силы федеральной властью: американским военным запрещено законом выполнять полицейские функции внутри страны, однако есть некоторые исключения.

После того как данное намерение американского лидера раскритиковали как демократы, так и республиканцы, включая членов кабинета Дональда Трампа (в частности, эту идею осудил министр обороны Марк Эспер), президент США отказался от подобных планов.

Федеральный надзор

При этом Дональд Трамп нашёл способ задействовать федеральные силовые агентства для борьбы с протестующими. После того как погромщики уничтожили целый ряд памятников в разных городах США, Трамп подписал президентский указ о введении длительных тюремных сроков за вандализм по отношению к федеральной собственности. В эту категорию попадают как некоторые памятники, так и здания судов и различных правительственных служб, которые нередко становились целью протестующих.

После этого Министерство внутренней безопасности США (МВБ) начало формировать «отряды быстрого реагирования» из силовиков различных служб, которые подчиняются напрямую федеральным властям и Белому дому, а не главам штатов и муниципальным руководителям.

Федеральных агентов в Портленде можно отличить по военной форме без опознавательных знаков

Reuters

© Caitlin Ochs

Газета The New York Times сообщает, что такие отряды формируются из числа агентов МВБ, а также Службы таможенного контроля, Иммиграционной полиции, Береговой охраны, Администрации транспортной безопасности и Федеральной службы защиты.

И. о. главы МВБ Чад Вульф 16 июля прибыл в Портленд в разгар протестов, где, как и Дональд Трамп, заявил, что местные власти потеряли контроль над ситуацией в городе. В его заявлении, опубликованном на сайте министерства, содержался длинный список федеральных учреждений, которые атаковали погромщики.

Также по теме Предвыборные разгоны: удастся ли Джо Байдену увеличить шансы на избрание на фоне волнений в США Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действия администрации Дональда Трампа на фоне протестных...

Мэр города Тэд Уилер демонстративно отказался встречаться с Вульфом и потребовал вывести из Портленда федеральных агентов и полицейских.

«Мы требуем, чтобы президент вывел дополнительные силы, которые направил в наш город. Это не помогает ни контролю над ситуацией, ни её деэскалации. Очевидно, что результат прямо противоположный», — приводит слова Уилера канал CNN.

Политики-демократы хотят представить Трампа диктатором, использующим «тайную полицию» в виде сил МВБ, так как эффективное подавление беспорядков придаст ему популярности на выборах, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Кроме того, добавил политолог, истеблишмент хочет переложить ответственность за возникшие в США социальные проблемы на одного человека.

«Часть истеблишмента заинтересована в том, чтобы ударить по Трампу, перевести стрелки с социально-политических проблем США, которые стали результатом деятельности администраций как республиканских, так и демократических, на расовые проблемы. Легче заниматься уничтожением памятников и поощрением «мирных» протестов, чем тратить триллионы долларов на то, чтобы бороться с социальным неравенством и восстанавливать средний класс, который сейчас уменьшается», — отметил эксперт.

Задача демократов состоит в том, чтобы показать и доказать несостоятельность власти Трампа, отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

«Они хотят это продемонстрировать, рискуя жизнями жителей городов, и доказать, что та власть, которой управляет Трамп, принимает неправильные решения, которые ведут к ухудшению ситуации», — рассказал политолог.

Protests in North #Portland continued for a 52nd night on Saturday with police declaring protests riots and asking protesters to disperse.#USApic.twitter.com/XYYcJ5kmHh — Ruptly (@Ruptly) July 19, 2020

Александр Асафов напомнил, что, преследуя свои предвыборные цели, представители Демократической партии соглашаются с популистскими требованиями протестующих, среди которых, например, лишение полиции финансирования.

«Демократы в этом плане рискуют, считая, что это нанесёт удар по Трампу и поможет их кандидату, который придёт и решит все проблемы. Всё это делается в контексте приближающихся президентских выборов», — рассказал эксперт.

Политолог добавил, что Трамп может ещё более усилить присутствие в Портленде федеральных силовиков и Национальной гвардии, однако не торопится этого делать.

«Сейчас он понимает, что любые новые силовые меры могут повлиять на его популярность. Применение силы среди широких масс в так называемых демократических обществах всегда рассматривается через негативный аспект», — заключил Александр Асафов.