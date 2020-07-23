Борьба с собственной историей: почему демократы продолжают настаивать на переоценке прошлого США

Нижняя палата конгресса Соединённых Штатов приняла законопроект, предусматривающий демонтаж статуй конфедератов в здании Капитолия. За документ, представленный лидером демократического большинства, проголосовали 305 законодателей, в том числе 230 демократов. По мнению экспертов, такая кампания по борьбе с историей лишь усугубляет ситуацию в США. Однако аналитики уверены, что она будет продолжаться как минимум до президентских выборов.

Нижняя палата конгресса США большинством голосов одобрила законопроект, который предусматривает демонтаж статуй конфедератов в здании Капитолия.

«По итогам голосования в Палате представителей (305 голосов за, 113 против) принята резолюция 7573, предписывающая Архитектору Капитолия заменить бюст Роджера Брука Тони (генерального прокурора США (1831 — 1833 гг.). — RT), установленный в помещении Старой Палаты Верховного суда в здании Капитолия США, на бюст Тэргуда Маршалла (судья Верховного суда США (1967 — 1991 гг.). — RT); убрать из открытых для публики участков здания Капитолия США некоторые статуи, а также демонтировать все выставленные в Капитолии памятники лицам, которые добровольно служили Конфедеративным Штатам Америки», — говорится в сообщении на сайте Палаты.

Как отмечается в тексте документа, «ввиду того, что Верховный судья Роджер Брук Тони был автором решения по делу «Дред Скотт против Сэндфорда», которое узаконило бесправное положение афроамериканцев, «изображающий его персону бюст представляется недостойным чести быть выставленным напоказ перед многочисленными посетителями Капитолия США».

«При том, что демонтаж бюста... не списывает Конгрессу актов исторической несправедливости, совершённых им для защиты института рабства, им признаётся, что одним из наиболее печально известных проявлений несправедливости, когда-либо имевших место в его стенах, является решение Верховного судьи Роджера Брука Тони по делу «Дред Скотт против Сэндфорда», — говорится в законопроекте, представленном лидером демократического большинства в палате Стени Хойером.

В акте также указывается, что «архитектору Капитолия надлежит убрать из всех открытых для общественности мест» статуи Чарльза Брэнтли Эйкока, Джона Колдвелла Кэлхуна и Джеймса Пола Кларка — политиков XIX века, которые поддерживали расовую сегрегацию и рабство.

Законопроекту ещё необходимо получить одобрение в Cенате США, после чего его отправят на подпись Дональду Трампу.

Ранее, 20 июня, губернатор Северной Каролины демократ Рой Купер принял решение о переносе памятников деятелям Конфедерации с территории Капитолия в столице штата. По его словам, он предпринял такой шаг во избежание новых акций со стороны демонстрантов.

Флаг штата Миссисипи с символикой конфедератов

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Кампания по сносу

В конце мая на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции и начавшихся из-за этого массовых протестов в США обострились дискуссии о расовой дискриминации. Помимо памятников конфедератам, под прицел активистов попали и другие исторические объекты, которые, по мнению демонстрантов, олицетворяют расизм.

В частности, Совет американского города Ситка (штат Аляска) решил демонтировать статую Александра Баранова, который управлял русскими поселениями в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века. Об этом говорится в резолюции, принятой местными властями. По их мнению, памятник «продолжает придавать нормальность» исторической фигуре, якобы причастной к «расовому разобщению, насилию и несправедливости».

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При этом в Координационном совете организаций российских соотечественников США (КСОРС) заявляли, что снос памятника Александру Баранову — это «стирание российского исторического наследия». Более того, совет составил петицию за сохранение этого исторического объекта, которую уже поддержали более 6 тыс. человек, в то время как снос монумента поддержали на данный момент менее 3 тыс. человек.

На Аляске ведутся дискуссии и о демонтаже памятника британскому мореплавателю Джеймсу Куку. В городе Анкоридж уже подготовили соответствующую петицию. Мэр Итан Берковиц и председатель племенного совета Аарон Леггетт отметили в совместном письме, что «этот монумент — лишь один из многих символов, которые не отдают должного коренному населению Анкориджа в полной мере и справедливым образом».

4 июля демонстранты в американском городе Балтиморе снесли статую Христофора Колумба и сбросили её в воду.

В конце июня в Вашингтоне активисты попытались демонтировать памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, однако их остановила полиция.

В Вашингтоне протестующие пытаются снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону

Reuters

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Между тем Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил убрать монумент 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Инициативу поддержали местные власти. Президент США, в свою очередь, счёл эту меру «нелепой» и призвал оставить исторический объект на прежнем месте. В Новом Орлеане активисты снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку.

«Свалить Трампа»

Эксперты связывают продолжение «истерии вокруг пересмотра исторического наследия» с приближающимися президентскими выборами в США.

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«Это связано с предвыборной кампанией, которая вышла сейчас на финишную прямую. И, безусловно, борьба с историей используется Демпартией для мобилизации антитрамповских сил. Палату представителей контролируют демократы, и для них очень важно, чтобы на предстоящих выборах президента, а также всего состава Палаты представителей, трети Сената и многих губернаторов их ядерный электорат, куда входят и афроамериканцы, безусловно поддержал Демпартию», — отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По его словам, призыв демонтировать статуи конфедератов в здании Капитолия — «ещё одна попытка Демократической партии показать своим темнокожим избирателям, за кого нужно голосовать». При этом аналитик считает, что демократы и те, кто выступает за демонтаж исторических объектов, не собираются в действительности решать проблемы, связанные с расовой дискриминацией.

«Всё это способствует только нарастанию беспорядков в стране и расширению социальной пропасти, которая уже существует в США. Но демократы хотят свалить Трампа. И тут все средства хороши», — констатирует аналитик.

Как пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, проблема переоценки исторического наследия Соединённых Штатов сейчас связана ещё и с изменением структуры населения.

«Те люди, которые составляли оплот конфедератов, сейчас находятся в серьёзном меньшинстве, и многие американцы не воспринимают их ценности. Поведение некоторых полицейских по отношению к представителям неблагополучных социально-этнических групп стало спусковым крючком для протестов, столкновений, а также переоценки исторического наследия. И этот огонь поддерживается демократами», — сказал он.

По мнению Владимира Брутера, Демпартия всю эту кампанию «будет стараться раздувать», как минимум до осенних выборов.

«Это не прекратится до тех пор, пока противники не придут к логическому компромиссу или пока на выборах не победит одна из сторон», — заявил эксперт.

Владимир Батюк также прогнозирует, что кампания демократов по переоценке исторических ценностей США «может зайти очень далеко и в какой-то момент даже выйти из-под контроля».

«Ведь практически все американские президенты до Авраама Линкольна были рабовладельцами. Основатели заокеанской республики, такие как Вашингтон, Джефферсон, Мэдисон и другие владели рабами. Следуя текущей логике, необходимо переименовать столицу США и один из штатов, которые носят имя Вашингтона. Более того, на этой волне движение Black lives matter могут потребовать изменить и название страны», — заключил аналитик.