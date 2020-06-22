Трамп оценил решение демонтировать памятник Рузвельту в Нью-Йорке
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- © Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com
«Нелепо, не делайте этого», — написал Трамп в Twitter.
Ранее американский Музей естественной истории принял решение демонтировать конный памятник Рузвельту у входа в здание на фоне протестов против расизма.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пояснил, что музей попросил убрать памятник, так как находящиеся рядом с Рузвельтом африканец и индеец выглядят «порабощёнными и расово неполноценными».
Бронзовый памятник 26-му президенту США был воздвигнут в 1940 году.