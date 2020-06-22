Трамп оценил решение демонтировать памятник Рузвельту в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение демонтировать памятник бывшему главе государства Теодору Рузвельту в Нью-Йорке.

«Нелепо, не делайте этого», — написал Трамп в Twitter.

Ранее американский Музей естественной истории принял решение демонтировать конный памятник Рузвельту у входа в здание на фоне протестов против расизма.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пояснил, что музей попросил убрать памятник, так как находящиеся рядом с Рузвельтом африканец и индеец выглядят «порабощёнными и расово неполноценными».

Бронзовый памятник 26-му президенту США был воздвигнут в 1940 году.