Трамп оценил решение демонтировать памятник Рузвельту в Нью-Йорке

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение демонтировать памятник бывшему главе государства Теодору Рузвельту в Нью-Йорке.
Трамп оценил решение демонтировать памятник Рузвельту в Нью-Йорке
  • globallookpress.com
  • © Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com

«Нелепо, не делайте этого», — написал Трамп в Twitter.

Ранее американский Музей естественной истории принял решение демонтировать конный памятник Рузвельту у входа в здание на фоне протестов против расизма.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пояснил, что музей попросил убрать памятник, так как находящиеся рядом с Рузвельтом африканец и индеец выглядят «порабощёнными и расово неполноценными».

Бронзовый памятник 26-му президенту США был воздвигнут в 1940 году. 

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