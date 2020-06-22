В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.

Президент музея Эллен Фаттер заявила, что музейное сообщество «глубоко тронуло движение за расовую справедливость», начавшееся из-за смерти после задержания полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

«Мы наблюдали за тем, как страна и мир всё чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма… Проще говоря, пришло время его снять», — приводит её комментарий The New York Times.

При этом Фаттер отметила, что музей «не имеет ничего против» Рузвельта.

В то же время мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио пояснил, что музей попросил убрать конную статую экс-президента США, так как находящиеся рядом с Рузвельтом африканец и индеец выглядят «порабощёнными и расово неполноценными».

Правнук Рузвельта, являющийся попечителем музея, также одобрил демонтаж памятника.

Ранее губернатор штата Северная Каролина Рой Купер объявил о переносе памятников деятелям Конфедерации с территории Капитолия.