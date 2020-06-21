В штате Северная Каролина перенесут памятники конфедератам

Губернатор штата Северная Каролина в США Рой Купер принял решение о переносе памятников деятелям Конфедерации с территории Капитолия в столице.

«Я приказал перенести памятники Конфедерации с территории Капитолия для защиты общественной безопасности», — написал Купер в своём Twitter.

I have ordered the Confederate monuments on the Capitol grounds be moved to protect public safety. I am concerned about the dangerous efforts to pull down and carry off large, heavy statues and the strong potential for violent clashes at the site. (1/3) — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) June 20, 2020

Губернатор отметил, что у него вызывает беспокойство возможность столкновений протестующих у этих памятников.

Также он добавил, что могут быть предприняты опасные попытки по сносу больших и тяжёлых монументов.

Ранее участники протестов в американском Сент-Поле (Миннесота) свалили с постамента статую Христофора Колумба.