В штате Северная Каролина перенесут памятники конфедератам

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Губернатор штата Северная Каролина в США Рой Купер принял решение о переносе памятников деятелям Конфедерации с территории Капитолия в столице.
В штате Северная Каролина перенесут памятники конфедератам
  • Рой Купер
  • © REUTERS/Brian Snyder

«Я приказал перенести памятники Конфедерации с территории Капитолия для защиты общественной безопасности», — написал Купер в своём Twitter.

Губернатор отметил, что у него вызывает беспокойство возможность столкновений протестующих у этих памятников.

Также он добавил, что могут быть предприняты опасные попытки по сносу больших и тяжёлых монументов.

Ранее участники протестов в американском Сент-Поле (Миннесота) свалили с постамента статую Христофора Колумба.

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