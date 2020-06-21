В штате Северная Каролина перенесут памятники конфедератам
- Рой Купер
- © REUTERS/Brian Snyder
«Я приказал перенести памятники Конфедерации с территории Капитолия для защиты общественной безопасности», — написал Купер в своём Twitter.
I have ordered the Confederate monuments on the Capitol grounds be moved to protect public safety. I am concerned about the dangerous efforts to pull down and carry off large, heavy statues and the strong potential for violent clashes at the site. (1/3)— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) June 20, 2020
Губернатор отметил, что у него вызывает беспокойство возможность столкновений протестующих у этих памятников.
Также он добавил, что могут быть предприняты опасные попытки по сносу больших и тяжёлых монументов.
Ранее участники протестов в американском Сент-Поле (Миннесота) свалили с постамента статую Христофора Колумба.