В Миннесоте протестующие свалили статую Христофора Колумба

Участники протестов в американском Сент-Поле (Миннесота) свалили с постамента статую Христофора Колумба. Об этом сообщает Fox News.

Статуя стояла на территории капитолия штата. Группа протестующих забросила верёвку на памятник и стянула его на землю. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как протестующие пинают поваленную скульптуру.

Губернатор штата Тим Уолз признал «неоднозначную роль», которую сыграл Колумб, говорится в сообщении, однако вместе с тем он призвал сторонников демонтажа памятника следовать процедурам, которые установлены законом.

The moment the Christopher Columbus statue came crashing down at the Minnesota State Capitol https://t.co/wP1hb1qRlXpic.twitter.com/bucFDAiKxC — FOX 9 (@FOX9) June 10, 2020

В октябре 2019 года в штате Род-Айленд неизвестные осквернили памятник Христофору Колумбу, статуя была забрызгана красной краской, а к постаменту прислонена табличка с надписью: «Прекратить празднование геноцида».

В конце мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских.

Его смерть спровоцировала протесты и беспорядки в целом ряде городов США, а также в некоторых городах в других странах, в частности в Великобритании, Канаде и во Франции.