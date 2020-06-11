В Миннесоте протестующие свалили статую Христофора Колумба

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Участники протестов в американском Сент-Поле (Миннесота) свалили с постамента статую Христофора Колумба. Об этом сообщает Fox News.
В Миннесоте протестующие свалили статую Христофора Колумба
  • Reuters

Статуя стояла на территории капитолия штата. Группа протестующих забросила верёвку на памятник и стянула его на землю. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как протестующие пинают поваленную скульптуру.

Губернатор штата Тим Уолз признал «неоднозначную роль», которую сыграл Колумб, говорится в сообщении, однако вместе с тем он призвал сторонников демонтажа памятника следовать процедурам, которые установлены законом.

В октябре 2019 года в штате Род-Айленд неизвестные осквернили памятник Христофору Колумбу, статуя была забрызгана красной краской, а к постаменту прислонена табличка с надписью: «Прекратить празднование геноцида».

В конце мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских.

Его смерть спровоцировала протесты и беспорядки в целом ряде городов США, а также в некоторых городах в других странах, в частности в Великобритании, Канаде и во Франции.

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