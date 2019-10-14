В США вандалы осквернили памятник Христофору Колумбу
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«Статуя в Провиденсе была забрызгана с головы до ног красной краской, а к постаменту прислонена табличка с надписью: «Прекратить празднование геноцида». На его задней стороне оранжевой краской было написано «геноцид», — говорится в сообщении.
Ранее вандал повредил бронзовую статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Мужчина ударил по статуе металлическим объектом, повредив рог быка.
В апреле 2018 года в американском штате Вирджиния вандалы осквернили статую третьего президента США Томаса Джефферсона, написав на монументе «расист» и «насильник».
В 2017 году вандалы также облили красной краской памятник Колумбу и оставили на нём оскорбительные надписи.