В США вандалы осквернили памятник Христофору Колумбу

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В Провиденсе (штат Род-Айленд) неизвестные осквернили памятник Христофору Колумбу. Об этом информирует Associated Press.
В США вандалы осквернили памятник Христофору Колумбу
  • Pixabay

«Статуя в Провиденсе была забрызгана с головы до ног красной краской, а к постаменту прислонена табличка с надписью: «Прекратить празднование геноцида». На его задней стороне оранжевой краской было написано «геноцид», — говорится в сообщении.

Ранее вандал повредил бронзовую статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Мужчина ударил по статуе металлическим объектом, повредив рог быка.

В апреле 2018 года в американском штате Вирджиния вандалы осквернили статую третьего президента США Томаса Джефферсона, написав на монументе «расист» и «насильник».

В 2017 году вандалы также облили красной краской памятник Колумбу и оставили на нём оскорбительные надписи. 

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