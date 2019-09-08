Вандал повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке

Вандал повредил бронзовую статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке, передаёт ABC. По факту происшествия задержан 42-летний Тевон Варлак из Далласа.

По данным городской полиции, мужчина ударил по статуе металлическим объектом, повредив рог быка.

Скульптура «Атакующий бык», также известная как «Бык с Уолл-стрит», была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика.

Она расположена в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.

В феврале во Флориде неизвестные осквернили памятник, созданный по мотивам знаменитой фотографии «Поцелуй».