Вандал повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке

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Вандал повредил бронзовую статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке, передаёт ABC. По факту происшествия задержан 42-летний Тевон Варлак из Далласа.
Вандал повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке
  • Reuters

По данным городской полиции, мужчина ударил по статуе металлическим объектом, повредив рог быка.

Скульптура «Атакующий бык», также известная как «Бык с Уолл-стрит», была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика.

Она расположена в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.

В феврале во Флориде неизвестные осквернили памятник, созданный по мотивам знаменитой фотографии «Поцелуй».

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