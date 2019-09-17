В Кировоградской области Украины осквернили памятник жертвам холокоста

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В Кировоградской области Украины неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста.
В Кировоградской области Украины осквернили памятник жертвам холокоста
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Работниками сектора реагирования патрульной полиции Голованевского отдела во время патрулирования на расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск — Клиновое было установлено, что неизвестное лицо осуществило надписи на мемориальном комплексе памяти жертв холокоста», — приводит телеканал «112 Украина» сообщение пресс-службы полиции Кировоградской области. 

По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Ранее сообщалось, что на Украине полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения памятника жертвам холокоста в Домановском районе Николаевской области.

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