В Кировоградской области Украины осквернили памятник жертвам холокоста

В Кировоградской области Украины неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста.

«Работниками сектора реагирования патрульной полиции Голованевского отдела во время патрулирования на расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск — Клиновое было установлено, что неизвестное лицо осуществило надписи на мемориальном комплексе памяти жертв холокоста», — приводит телеканал «112 Украина» сообщение пресс-службы полиции Кировоградской области.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Ранее сообщалось, что на Украине полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения памятника жертвам холокоста в Домановском районе Николаевской области.