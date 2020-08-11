Байден назвал кандидата на пост вице-президента США
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Об этом он написал в своём Twitter.
«Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис... в качестве своего товарища на выборах», — заявил Байден.
Он сообщил, что ранее Харрис работала на посту генпрокурора Калифорнии. По словам Байдена, он гордится тем, что она является его партнёром по избирательной кампании.
55-летняя Харрис стала сенатором от Калифорнии в 2017 году.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что демократы могут выиграть американские выборы только с помощью фальсификаций.