Байден назвал кандидата на пост вице-президента США

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов.
Байден назвал кандидата на пост вице-президента США
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

Об этом он написал в своём Twitter.

«Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис... в качестве своего товарища на выборах», — заявил Байден.

Он сообщил, что ранее Харрис работала на посту генпрокурора Калифорнии. По словам Байдена, он гордится тем, что она является его партнёром по избирательной кампании.

55-летняя Харрис стала сенатором от Калифорнии в 2017 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что демократы могут выиграть американские выборы только с помощью фальсификаций.

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