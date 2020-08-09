Трамп: демократы могут выиграть выборы только с помощью фальсификаций
- Reuters
Трамп обвинил демократов в стремлении отменить в большинстве американских штатов требование предъявлять и проверять удостоверение личности для голосования.
«Это делается для фальсификации. Они хотят попытаться украсть предстоящие выборы, потому что это единственный способ, с помощью которого они могут победить», — цитирует ТАСС американского лидера.
Он добавил, что лидеры демократов под давлением радикального крыла своей партии решили взять в заложники федеральную поддержку.
Ранее стало известно, что предсказавший победу Дональда Трампа на президентских выборах в США профессор Американского университета, специалист по истории политики Аллан Лихтман прогнозирует победу Джо Байдена на выборах 2020 года.