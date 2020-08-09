Трамп: демократы могут выиграть выборы только с помощью фальсификаций

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Демократическая партия США способна одержать победу на предстоящих выборах только при помощи фальсификаций, заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп: демократы могут выиграть выборы только с помощью фальсификаций
  • Reuters

Трамп обвинил демократов в стремлении отменить в большинстве американских штатов требование предъявлять и проверять удостоверение личности для голосования.

«Это делается для фальсификации. Они хотят попытаться украсть предстоящие выборы, потому что это единственный способ, с помощью которого они могут победить», — цитирует ТАСС американского лидера.

Он добавил, что лидеры демократов под давлением радикального крыла своей партии решили взять в заложники федеральную поддержку.

Ранее стало известно, что предсказавший победу Дональда Трампа на президентских выборах в США профессор Американского университета, специалист по истории политики Аллан Лихтман прогнозирует победу Джо Байдена на выборах 2020 года.

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