Предсказавший победу Трампа профессор высказался о выборах в США

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Предсказавший победу Дональда Трампа на президентских выборах в США профессор Американского университета, специалист по истории политики Аллан Лихтман прогнозирует победу Джо Байдена на выборах 2020 года.
Предсказавший победу Трампа профессор высказался о выборах в США
  • Reuters

Об этом он сообщил в материале The New York Times.

Для построения прогноза Лихтман использует систему «13 ключей» к победе в выборах, её суть заключается в 13 вопросах, на которые можно ответить положительно или отрицательно.

Если шесть или более вопросов по поводу кандидата получают отрицательный ответ, то, как считает Лихтман, ему не удастся выиграть выборы.

В данном случае историк предположил, что нынешний президент Дональд Трамп не сможет переизбраться на второй срок, а его место в Белом доме займёт кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что США будут уничтожены левыми радикалами, если Байден победит на президентских выборах.

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