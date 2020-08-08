Предсказавший победу Трампа профессор высказался о выборах в США
- Reuters
Об этом он сообщил в материале The New York Times.
Для построения прогноза Лихтман использует систему «13 ключей» к победе в выборах, её суть заключается в 13 вопросах, на которые можно ответить положительно или отрицательно.
Если шесть или более вопросов по поводу кандидата получают отрицательный ответ, то, как считает Лихтман, ему не удастся выиграть выборы.
В данном случае историк предположил, что нынешний президент Дональд Трамп не сможет переизбраться на второй срок, а его место в Белом доме займёт кандидат от демократов Джо Байден.
Ранее Трамп заявил, что США будут уничтожены левыми радикалами, если Байден победит на президентских выборах.