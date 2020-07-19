Трамп предрёк США уничтожение в случае победы Байдена на выборах

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут уничтожены, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден победит на президентских выборах.
Трамп предрёк США уничтожение в случае победы Байдена на выборах
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы её знаем. Невообразимые ужасы произойдут с Америкой. Посмотрите на Портленд, где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия. Мы отправили помощь. Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет!» — написал он.

Ранее Трамп заявил, что власти американского города Портленд потеряли контроль над протестующими.

12 июля сообщалось, что в Портленде около 200 человек собрались у здания окружного суда в поддержку движения Black Lives Matter. Демонстрация переросла в беспорядки, полицейские применили слезоточивый газ. Одного из активистов госпитализировали с ранением от попадания, предположительно, резиновой пули в голову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить