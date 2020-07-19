Трамп предрёк США уничтожение в случае победы Байдена на выборах
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы её знаем. Невообразимые ужасы произойдут с Америкой. Посмотрите на Портленд, где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия. Мы отправили помощь. Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет!» — написал он.
Ранее Трамп заявил, что власти американского города Портленд потеряли контроль над протестующими.
12 июля сообщалось, что в Портленде около 200 человек собрались у здания окружного суда в поддержку движения Black Lives Matter. Демонстрация переросла в беспорядки, полицейские применили слезоточивый газ. Одного из активистов госпитализировали с ранением от попадания, предположительно, резиновой пули в голову.