Трамп назвал почти равными шансы кандидатов на победу на выборах в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у кандидатов от Республиканской и Демократической партий будут равные шансы на победу на предстоящих президентских выборах в США.

Об этом он сказал, выступая перед своими сторонниками в штате Аризона.

«Нам нужен каждый голос, который мы можем получить, потому что эти президентские выборы, вероятно, будут с почти равными шансами. Я всегда предполагал, что они будут с почти равными шансами», — цитирует Трампа ТАСС.

Он также призвал избирателей быть «осторожными» со своими бюллетенями.

«3 ноября (день президентских выборов в США. — RT) станет самым важным днём в вашей жизни», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, «на кону стоит выживание» США.

Ранее результаты опроса показали рост рейтинга Трампа и заметное сокращение его отставания от своего наиболее вероятного соперника на президентских выборах — демократа Джо Байдена.