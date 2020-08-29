Космическая риторика: что пообещал сделать Трамп в случае своей победы на президентских выборах

Дональд Трамп официально согласился стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом он заявил на партийном съезде в Белом доме. По словам Трампа, предстоящие выборы станут «самыми важными в истории» страны. Он пообещал в случае своей победы создать 10 млн новых рабочих мест, поднять флаг США на Марсе и создать лучшую в мире систему ПРО. Эксперты отмечают, что шансы на переизбрание Трампа будут зависеть не от его обещаний, а от ситуации с эпидемией коронавируса в США и решения экономических проблем.

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре. Трамп заявил о своём согласии участвовать в выборах, выступая 27 августа перед участниками съезда республиканцев.

«Сограждане американцы! Сегодня я с благодарностью, безграничным оптимизмом и гордостью принимаю номинацию на пост президента Соединённых Штатов Америки. Республиканская партия, партия Авраама Линкольна, по-прежнему едина и полна решимости. Она готова приветствовать миллионы демократов, независимых и всех, кто верит в величие Америки и праведный огонь в сердцах американцев», — заявил Трамп в ходе своего выступления.

По его словам, президентские выборы 2020 года станут самыми важными в истории США. Перед американскими избирателями будет поставлен выбор — сохранить «американскую мечту», проголосовав за Трампа, или же дать «социалистической повестке» разрушить страну, сказал глава Белого дома.

Церемония формального выдвижения Трампа в качестве кандидата в президенты от республиканцев завершила проходивший в Белом доме съезд Национального комитета партии.

Программная речь

Выступление Дональда Трампа длилось более часа. В своей речи 45-й президент США перечислил самые значимые, по его мнению, заслуги нынешней администрации. Так, он обратил внимание на то, что под его руководством США удалось заставить своих союзников по Североатлантическому альянсу больше тратить на оборону и финансирование блока.

«Например, наши партнёры по НАТО имели большие задолженности по оборонным выплатам. Однако в результате моих настойчивых призывов они согласились платить на $130 млрд в год больше. В конечном итоге эта сумма достигнет $400 млрд. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг был поражён и сказал, что мне удалось сделать то, что не удавалось ещё никому», — заявил Трамп.

Дональд Трамп и члены его семьи в Белом доме

Reuters

© Carlos Barria

Как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, несмотря на победу над членами альянса, действия Трампа внесли разобщённость в отношения между США и их европейскими товарищами по НАТО.

«Действительно, Трамп заставил союзников по НАТО платить больше, но тем самым он ударил по евроатлантической солидарности, единству и сплочённости Запада в ответственный период истории», — отметил политолог.

Также нынешний президент CША заявил, что его администрация стабилизировала обстановку на Ближнем Востоке.

«Когда я занял пост президента, на Ближнем Востоке царил настоящий хаос. Там бесчинствовало «Исламское государство»*, набирал обороты Иран, а войне в Афганистане не было видно ни конца ни края», — сказал он.

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В свои достижения в этом регионе он записал разрыв «ужасной» ядерной сделки с Ираном, перенос посольства США в Иерусалим и признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Дональд Трамп добавил, что США «уничтожили 100% халифата ИГИЛ» и его основателя Абу Бакра Аль-Багдади, а также устранили «террориста номер один в мире» Касема Сулеймани.

Слова Трампа, касающиеся Ближнего Востока, — хорошая мина при плохой игре, считает Константин Блохин.

«Можно ли рассматривать убийство Сулеймани, которое чуть не привело к широкомасштабной войне между США и Ираном, и удар по сирийской авиабазе Шайрат как стабилизацию — большой вопрос. Кроме того, в борьбе с ИГИЛ* российские войска были более эффективны, чем американские», — пояснил эксперт.

Дональд Трамп также заявил, что, в отличие от предыдущих администраций, он предотвратил вступление США в новые войны, при этом потратив почти $2,5 трлн на восстановление американской армии. Также он отметил, что впервые за 75 лет в Вооружённых силах США был создан новый вид войск — Космические силы США.

Политическая перспектива

Кроме перечисления своих достижений, глава государства дал целый ряд далеко идущих обещаний избирателям, которые он выполнит, если будет переизбран на второй срок.

Так, он заявил, что в случае своей победы в ноябре 2020 года он превратит США в промышленную сверхдержаву, создаст 10 млн новых рабочих мест за 10 месяцев, при этом сократив налоговую нагрузку. Кроме того, заявил Трамп, его администрация будет добиваться перевода производственных мощностей американских компаний из Китая обратно в США с помощью введения пошлин против таких компаний.

Также США под его руководством создадут лучшую в мире систему противоракетной обороны и кибербезопасности и выиграют гонку за лидерство в области технологий 5G, пообещал Трамп.

Одним из самых запоминающихся заявлений в речи Трампа стало его обещание сделать США первой страной, которая отправит женщину-астронавта на Луну и поднимет свой флаг на Марсе.

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По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, создать обещанное количество рабочих мест Трампу удастся, только сломив политическое сопротивление демократов-губернаторов и конгрессменов.

«Если будет принят инфраструктурный билль объёмом $1—3 трлн, то, соответственно, будет создано большое количество рабочих мест, что будет способствовать переводу производственных мощностей в США. Кроме того, если для этого инфраструктурного проекта будут закупаться только американские товары, комплектующие, то это подстегнёт эту программу», — подчеркнул политолог в беседе с RT.

В свою очередь, Константин Блохин, комментируя заявления Трампа об отправке экспедиции на Луну и высадке на Марс, отметил, что, несмотря на столь далеко идущие планы, администрации Трампа не стоит забывать о других державах с космическими амбициями.

«Космос является приоритетом не только для США, но и для других стран, в том числе России и Китая. Время покажет, кто будет первым», — отметил политолог.

Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, речь Трампа является предвыборной риторикой на фоне отсутствия плана действия по разрешению многих проблем.

«Это политическое предвыборное заявление, в котором Трамп подчеркнул свои успехи, является чистой риторикой, потому что проблем в США на самом деле больше и практических шагов для их решения он не представил, хотя многое из того, что он сказал, частично верно», — подчеркнул политолог.

Критика Байдена

В ходе выступления Дональд Трамп неоднократно критиковал своего соперника на предстоящих выборах — бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп упомянул его 42 раза. Глава Белого дома заявил, что действия Байдена на посту заместителя главы государства при администрации Барака Обамы нанесли серьёзный ущерб экономике США и американскому рабочему классу.

«Послужной список Байдена — это позорное перечисление самых катастрофических предательств и просчётов нашего времени. На протяжении всей своей карьеры он находился не на той стороне истории. Байден голосовал за чудовищное NAFTA — худшее из когда-либо принятых торговых соглашений. Он поддержал вступление Китая во Всемирную торговую организацию, что привело к одной из величайших экономических катастроф в истории. В результате ошибок Байдена США потеряли каждое четвёртое рабочее место в сфере производства», — заявил Трамп.

Выступление Дональда Трампа на съезде Республиканской партии

Reuters

© Carlos Barria

Также Трамп отметил, что в случае победы на выборах в ноябре Джо Байден введёт в США карантин, который разрушит экономику страны. Также республиканец обвинил бывшего вице-президента в потворствовании интересам Китая и заявил, что КНР «захватит Америку» в случае победы Байдена.

По словам Дмитрия Дробницкого, Трамп активно критикует и нападает на Байдена, так как бывший вице-президент не ведёт активную предвыборную деятельность и под предлогом пандемии изолировался в своём родном штате Делавэр.

«Если сравнивать избирательные кампании Байдена и Трампа, то Байден является менее проактивным, поскольку проводит подвальную избирательную кампанию из своего дома», — подчеркнул эксперт.

Выбор американцев будет зависеть от того, как они оценят способности кандидатов на пост президента быть лидером нации, отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Несмотря на недостатки Трампа, американцы видят в нём такого лидера, которого пока не видят в его противнике Джо Байдене. Это, несомненно, негативным образом скажется на ходе избирательной кампании демократов», — отметил эксперт.

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По словам Юрия Рогулёва, шансы Трампа на переизбрание сейчас зависят исключительно от состояния американской экономики и дальнейшего развития ситуации с распространением коронавируса в США.

«Это зависит от экономической ситуации и эпидемии. Если к моменту выборов будет просматриваться улучшение — экономика восстановится, сократится количество заболевших, — то шансы Трампа на переизбрание сохранятся», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что, кроме выборов главы государства, в ноябре 2020 года также будут переизбраны все 435 членов палаты представителей и треть сената США. Эксперты отмечают, что Трамп может оказаться в затруднительном положении, если Республиканская партия потеряет преимущество в сенате, а значит, решающее слово в принятии законопроектов.

«Трамп останется «хромой уткой», если сохранится нынешняя ситуация разделённого конгресса. Но он отработал авторитарную модель правления, которая заключается в том, что Америка в большей степени управляется по указам президента, поэтому он усилит авторитарность президентской власти», — заключил Владимир Васильев.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.