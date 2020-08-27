Неудобное положение: как данные о слежке за штабом Трампа в 2016 году могут повлиять на предвыборные шансы Байдена

Короткая ссылка
Ирина Таран, Елизавета Комарова
Дело о «сговоре» команды Дональда Трампа с Россией основано на фальшивых данных. Об этом заявил бывший и. о. директора Нацразведки США Ричард Гренелл. По его словам, администрация Барака Обамы и Джо Байдена заставила молчать многих представителей спецслужб, когда тайно начала операцию по слежке за предвыборным штабом республиканцев. Гренелл также отметил, что демократы полагались на ложные сведения вместо фактов, а затем засекретили всё, что могло «подорвать их обвинения». По мнению аналитиков, свидетельства Гренелла могут обернуться «серьёзными имиджевыми потерями» для Байдена в преддверии выборов.
Неудобное положение: как данные о слежке за штабом Трампа в 2016 году могут повлиять на предвыборные шансы Байдена
  • Президент США Дональд Трамп, герб ФБР, бывший вице-президент Соединённых Штатов Джо Байден
  • © Reuters / AFP

Бывший и. о. главы Нацразведки США Ричард Гренелл во время Национального съезда Республиканской партии заявил, что дело о «сговоре» команды Трампа с Россией основано на фальшивых данных. Между тем, по словам политика, в поражении Хиллари Клинтон на выборах 2016 года демократы «по-прежнему винят» Москву.

«В качестве исполняющего обязанности директора Национальной разведки я видел полностью всё подготовленное демократами дело о «сговоре» с Россией, и то, что я увидел, было просто отвратительно», — заявил Гренелл.

По его словам, предыдущее руководство Соединённых Штатов организовало слежку за кампанией республиканцев и запугивало сотрудников разведки.

«Администрация (Барака. — RT) Обамы и (Джозефа. — RT) Байдена тайно начала операцию по слежке за штабом Трампа и заставила молчать многих смелых сотрудников спецслужб, которые выступали против. Сфабрикованную информацию они выдавали за факты. Лгали судьям. А потом засекретили всё, что могло подорвать их обвинения», — подчеркнул Гренелл.

Кроме того, как заметил бывший и. о. главы Нацразведки, после победы Трампа на выборах демократы, вместо того чтобы «продолжить американскую традицию и помочь избранному президенту принять дела в Белом доме», попытались «создать ему ещё больше трудностей».

«За три недели до инаугурации бывший вице-президент Джо Байден попросил сотрудников разведки раскрыть засекреченную информацию о человеке, которому предстояло стать советником президента Трампа по национальной безопасности. Вот они, методы демократов. Прибегая к слежке, к засекречиванию информации, к её просачиванию в прессу и к выдвижению марионеточных кандидатов, они не хотят, чтобы американский народ знал, кто всем заправляет», — подчеркнул он.

Напомним, Ричард Гренелл был назначен и. о. главы Нацразведки США в феврале текущего года и покинул этот пост в мае. Сейчас он продолжает работать спецпредставителем Соединённых Штатов по мирным переговорам между Сербией и Косовом.

  • Бывший и.о. глава нацразведки США Ричард Гренелл во время Национального съезда Республиканской партии
  • Reuters
  • © Tom Brenner

 

«Элементарные и принципиальные ошибки»

 

Напомним, в декабре 2019 года Минюст США опубликовал доклад, в котором сообщалось о расследовании, проводимом ФБР в отношении команды Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года. Перед разведкой стояла цель выяснить, есть ли какие-либо связи у кандидата в президенты с Москвой.

В документе Министерства юстиции также отмечалось, что в работе над делом сотрудники ФБР допустили многочисленные «элементарные и принципиальные ошибки», из-за чего возникли «серьёзные вопросы» к работе руководства Федерального бюро расследований.

Также по теме
Экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн Ловушка для генерала: что известно о публикации новых документов о «связях» Трампа с Россией
Суд обнародовал документы по делу в отношении бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Согласно рассекреченным...

В качестве примера таких ошибок Минюст указывал на использование специалистами ФБР сомнительных источников, в частности досье на Трампа, составленное экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. При этом наиболее крупное нарушение состояло в предоставлении суду поддельного письма советника штаба Трампа по внешней политике Картера Пейджа, отмечалось в докладе Минюста.

После публикации документа генеральный прокурор США Уильям Барр отметил, что расследование ФБР было «навязчивым» и проходило «по самым тонким подозрениям», которых «недостаточно для оправдания предпринятых шагов». Об этом говорится в официальном заявлении главы американского Министерства юстиции.

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал слежку ФБР за сотрудниками его предвыборного штаба «попыткой свержения» главы Белого дома. Выступая перед журналистами, американский президент заявил, что представителей Федерального бюро расследований «поймали с поличным». 

При этом доклад Минюста — не единственное свидетельство возможной предвзятости ФБР.

На прошлой неделе бывший юрист Федерального бюро расследований Кевин Клинсмит признался в суде, что четыре года назад фальсифицировал текст электронного письма, использованного как предлог для расследования о «связях» кандидата в президенты США и его штаба с Россией. 

Стоит отметить, что спецслужбы США постоянно обвиняли и продолжают обвинять Москву во вмешательстве в американский избирательный процесс 2016 года. Расследование о предполагаемом «сговоре» Трампа и его штаба с Россией два года вела комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, однако никаких доказательств этому найдено не было.

Сам Трамп неоднократно категорически отвергал подобные подозрения. Россия, в свою очередь, называла такого рода выпады в свой адрес безосновательными.

  • Белый дом
  • Reuters
  • © Adrees Latif

 

«В целях внутриполитической борьбы»

 

Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, обвинение Гренелла в адрес администрации Обамы и Байдена неслучайно прозвучало именно сейчас, незадолго до выборов.

Бывший и. о. главы Нацразведки США хочет напомнить электорату Трампа «о преднамеренных действиях демократов и спецслужб, в частности сотрудников ФБР, которые понимали, что предоставленные ими сведения не вызывают доверия и не являются доказательствами, но тем не менее продолжали строить на них своё «расследование».

Также по теме
Президент США Дональд Трамп «Антироссийская риторика будет только нарастать»: почему Трамп обвинил демократов в саботаже выборов 2020 года
Дональд Трамп заявил, что его противники организовали «фабрикацию «российского дела». По словам президента США, это была «самая...

«И это достаточно серьёзное нарушение. Республиканцы рассчитывают, что заявления Гренелла окажут сильное влияние на избирателей. И чем ближе к выборам, тем больше мы услышим подобных фактов, свидетельствующих о неправомерных действиях разведки и прошлых властей США по отношению к Трампу и его избирательному штабу. Республиканская партия ещё не выложила все свои козыри, она скоро покажет новые. И, конечно, сведения, в том числе о Байдене, выстрелят большим залпом», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, соответствующее заявление Гренелла призвано в том числе показать, что Трамп сталкивается с «перманентными попытками Демпартии его дискредитировать».

«Слова бывшего и. о. главы Нацразведки лишний раз доказывают, что внутриполитические распри в США могут доходить до наивысшей степени абсурда. Кроме того, возможно появление ещё более несуразных фейков», — спрогнозировал эксперт.

В свою очередь, Рогулёв не исключает, что на основании показаний Гренелла против Байдена может быть начато судебное разбирательство.

  • Бывший вице-президент США Джо Байден
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

«Однако юридических последствий для бывшего вице-президента ждать не стоит. Ведь если ФБР допустило ещё какие-то нарушения во время расследования, ведомство захочет это скрыть, чтобы защитить честь мундира, а заодно прикрыть Байдена», — сказал аналитик.

Тем не менее для кандидата в президенты от Демпартии «вся эта история со свидетельствами Гренелла может обернуться серьёзными имиджевыми потерями», считает Рогулёв.

«Байден тут при любом раскладе оказывается в неудобном положении. Если он знал о фальсификациях во время расследования, то, выходит, он покрывал это. Если же бывший вице-президент начнёт открещиваться, то он будет выглядеть человеком, с которым не советуются и не делятся важной информацией. Байдену в любом случае не поздоровится», — заключил эксперт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить