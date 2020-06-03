Пентагон выступил против использования армии для борьбы с беспорядками

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает против использования американских военных для подавления беспорядков в стране.

Об этом сообщает CNN.

Как отметил глава ведомства, он не поддерживает идею обращения к закону «О восстании» для применения соответствующих мер.

«Возможность задействовать действующие дежурные силы в качестве правоохранительных органов следует использовать только как крайнюю меру и только в самых неотложных и тяжёлых ситуациях... Я не поддерживаю применение закона «О восстании», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп готовится направить на подавление беспорядков в США армейские части. По американским законам военным запрещено брать на себя функции полицейских, однако в виде исключения может быть применён закон «О восстании» 1807 года.