Пентагон выступил против использования армии для борьбы с беспорядками

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает против использования американских военных для подавления беспорядков в стране.
Пентагон выступил против использования армии для борьбы с беспорядками
  • globallookpress.com

Об этом сообщает CNN.

Как отметил глава ведомства, он не поддерживает идею обращения к закону «О восстании» для применения соответствующих мер.

«Возможность задействовать действующие дежурные силы в качестве правоохранительных органов следует использовать только как крайнюю меру и только в самых неотложных и тяжёлых ситуациях... Я не поддерживаю применение закона «О восстании», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп готовится направить на подавление беспорядков в США армейские части. По американским законам военным запрещено брать на себя функции полицейских, однако в виде исключения может быть применён закон «О восстании» 1807 года.

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