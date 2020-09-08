«Два непримиримых лагеря»: смогут ли демократы оттолкнуть от Трампа военные круги США

Дональд Трамп обвинил Демократическую партию и лояльные ей СМИ в распространении ложных новостей. Ранее американские медиа со ссылкой на «анонимные источники» сообщили о пренебрежительных репликах Трампа по отношению к воевавшим в Европе в годы Первой мировой американским солдатам и офицерам. Комментируя публикацию, кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден заявил, что Трамп не подходит на роль президента и верховного главнокомандующего. По мнению экспертов, эти обвинения являются частью предвыборной кампании и призваны дискредитировать главу Белого дома в глазах военных.

Президент США Дональд Трамп обвинил своих политических оппонентов из Демократической партии в организации кампании по дезинформации, которая угрожает интересам Соединённых Штатов. Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.

«Демократы, их партнёры в лице СМИ, сообщающих фейковые новости, а также технологические гиганты ведут массированную дезинформационную кампанию. Они производят и затем проталкивают ложные истории с невиданным усердием, превосходя даже то, что наблюдалось на фоне (предвыборной) кампании 2016 года. Это ставит нашу страну под угрозу и должно прекратиться немедленно. Победа в 2020-м!» — написал президент США.

Ранее Трамп разместил на своей странице в социальной сети видеоролик, в котором американские ветераны боевых действий говорили о своей признательности 45-му президенту США.

В поддержку Трампа накануне выступил и министр по делам ветеранов Роберт Уилки. Он отметил, что, будучи заместителем министра обороны, лично наблюдал, как Трамп подписывал письма с соболезнованиями родственникам погибших в Ираке и Афганистане, и склонен судить о главе государства по его поступкам. Об этом он заявил, отвечая на просьбу корреспондента CNN прокомментировать сообщения о неуважительном отношении Трампа к ветеранам военных действий.

«Сейчас в самом разгаре (избирательная. — RT) кампания. О человеке я сужу по поступкам, и (в случае Трампа. — RT) налицо поступки, улучшающие положение ветеранов по всей стране невиданным с конца Второй мировой войны образом», — заявил Уилки в интервью корреспонденту CNN Дане Бош.

«Демонизация Трампа»

Поводом для новой волны обвинений против Дональда Трампа стала история, произошедшая около двух лет назад — в ноябре 2018 года. Находясь тогда с визитом во Франции, глава Белого дома отменил поездку к месту захоронения павших в годы Первой мировой войны американских солдат и офицеров в Эн-Марн. Причиной стала плохая погода.

Это решение американского лидера тогда раскритиковал внук бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля и член парламента Великобритании Николас Сомс. Политик упрекнул Трампа в том, что он не смог противостоять даже погоде, чтобы отдать дань павшим.

Военное кладбище Эн-Марн во Франции

AFP

© Geoffroy VAN DER HASSELT

В своё оправдание Трамп заявил тогда, что, когда вертолёт не смог вылететь на кладбище из-за почти нулевой видимости, он предложил поехать туда. Но Секретная служба заблокировала эту инициативу, заявив, что ехать слишком далеко, пояснил президент США.

История сорвавшейся поездки на военное кладбище получила продолжение в сентябре 2020 года, в разгар предвыборной кампании в Соединённых Штатах.

3 сентября один из старейших американских журналов The Atlantic опубликовал размышления главного редактора издания о причинах неуважения, которое якобы проявляет Дональд Трамп к ветеранам военных действий и военным героям.

Большинство приведённых автором примеров подобного пренебрежения стали известны изданию из анонимных источников в окружении Трампа.

Издание утверждает, будто глава Белого дома отказался выехать на кладбище из опасений за свою причёску, которая могла бы растрепаться из-за непогоды. Якобы в приватном разговоре со своим окружением Трамп назвал упокоенных на кладбище солдат неудачниками.

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Также в разговоре с высокопоставленными членами своего штаба Трамп, как утверждает издание, заявил: «Зачем мне на то кладбище? Там же полно лузеров». В ходе той же поездки, но уже в другом разговоре Трамп назвал 1800 морских пехотинцев, погибших в битве при Белло Вуд, «олухами» за то, что они не выжили, сообщают источники издания.

Автор статьи также приводит неизвестные ранее публике слова Трампа в отношении сенатора-демократа Джона Маккейна. Якобы, узнав о приспущенных флагах во время похорон сенатора, Трамп возмутился, заявив, что покойный был «неудачником». Об этом The Atlantic также сообщили анонимные источники. В качестве косвенного подтверждения достоверности этих данных автор статьи напомнил о случае 2015 года, когда Трамп, будучи ещё кандидатом на пост президента, пренебрежительно отозвался о Маккейне. Трамп заявил тогда, что Маккейна считают героем только потому, что он побывал в плену во время вьетнамской кампании.

На следующий день после публикации The Atlantic похожий материал вышел и на страницах The Washington Post. Издание сделало акцент на реакции американских ветеранов на неуважительное отношение Трампа к военным. В качестве примера приводится история ветерана армии Дэвида Вайсмана, который ранее прославился как активный интернет-сторонник Трампа. Однако после того, как СМИ сообщили о пренебрежительных словах Трампа по отношению к погибшим солдатам и офицерам, он изменил свою позицию и стал противником действующего президента.

Похороны Джона Маккейна

Reuters

© Jim Lo Scalzo/POOL

Однако эксперты сомневаются в достоверности сведений, распространяемых в СМИ со ссылкой на источники.

«Борьба между кандидатами идёт по-чёрному. Тот факт, что идёт демонизация Трампа, совершенно очевиден. Ветераны и военные — одна из очень важных составляющих электората Трампа, они самые преданные. Тем более что по линии Министерства по делам ветеранов он многое сделал, в частности было увеличено финансирование медицинских программ», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что количество фейков и вбросов с приближением выборов будет только расти.

«Политическая борьба ужесточается, и со временем в информационном пространстве будет появляться всё больше грязи. Возможно, что оппоненты приписали Трампу эти слова», — не исключил эксперт.

Армейский акцент

Конкурент Дональда Трампа по предвыборной гонке Джо Байден поспешил подхватить эти обвинения.

«Скажу прямо: если то, что говорится в материале The Atlantic, правда, значит, верно то, что представляется правдой большинству из нас: Дональд Трамп не подходит на роль президента и верховного главнокомандующего», — заявил Байден, выступая с предвыборной речью в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Следует отметить, что обвинение в презрении к ветеранам — не единственное обвинение, выдвинутое против Трампа за последние дни в СМИ. 5 сентября издание The New York Times сообщило, что глава государства тратит пожертвования, собранные на предвыборную кампанию, на оплату юридических услуг. Издание обвинило главу Белого дома в том, что он относится к собранным на предвыборную кампанию средствам в размере $58,4 млн как к личному счёту.

«Отстаивание личных интересов президента Трампа уже настолько слилось с интересами Республиканской партии, что стало с ними единым целым — сюда же относятся и судебные тяжбы, которые сейчас оплачивает партия», — так прокомментировал эти обвинения изданию The New York Times юрист по вопросам финансирования кампаний Мэттью Сандерсон.

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По словам Владимира Васильева, эта публикация является частью кампании, направленной на дискредитацию Трампа. Однако эти выпады не достигают своей цели, поскольку сторонники и противники Трампа со временем лишь больше утверждаются в своих взглядах.

«Страна разделена, и одна сторона не слышит другую. Есть два непримиримых лагеря, которые не воспринимают аргументы друг друга. Что касается обвинений в оскорблении ветеранов и павших воинов, то вряд ли это нанесёт большой урон имиджу Трампа в среде военных. Дело в том, что демократы планируют сокращать военные расходы. А курс Трампа предполагает рост оборонных трат. Так что если поддержка Трампа в военных кругах и ослабнет, то лишь очень ненамного», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Блохин.

«Фигура Трампа связана с усилением роли военно-промышленного комплекса. И Трамп делает всё для усиления американского ВПК. Кроме того, Трамп говорит, что не хочет войн, он выступает за сворачивание участия в конфликтах. Если к власти придёт Байден, то он точно развяжет какую-нибудь войну. А военным не нужны боевые действия, им нужны новые контракты и финансовые вливания. Так что они, скорее всего, всё равно останутся сторонниками Трампа», — подытожил эксперт.