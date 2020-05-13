С прицелом на выборы: почему демократы осудили планы Трампа сократить расходы на сдерживание России

Конгрессмены-демократы раскритиковали намерения Белого дома сократить расходы на проекты по противодействию России в Европе и перенаправить часть средств на строительство стены на границе США с Мексикой. Демократы заявили, что эти действия якобы подрывают безопасность США, и призвали американские власти «ясным образом показать», что Соединённые Штаты «по-прежнему твёрдо намерены сдерживать российскую агрессию». По мнению экспертов, подобными утверждениями представители Демпартии пытаются одновременно «поддержать образ России как врага», помешать главе Белого дома достроить стену на границе с Мексикой, а также в очередной раз обвинить его в превышении своих должностных полномочий.

Конгрессмены от Демократической партии осудили планы администрации Белого дома сократить расходы на так называемую Европейскую инициативу сдерживания, нацеленную на противодействие России, и перенаправить часть средств на строительство стены на границе с Мексикой. Текст соответствующего письма, адресованного госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны страны Марку Эсперу, опубликован на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов.

«Настоящим письмом мы выражаем глубокую озабоченность в связи с решением о перенаправлении $1 млн из средств, выделенных для Европейской инициативы сдерживания (ЕИС), на проект президента Трампа по строительству пограничной стены. Это вопиющий случай нецелевого расходования ассигнований, предназначенных для укрепления безопасности наших европейских союзников и усиления оказываемой им поддержки», — отмечается в письме, подписи под которым поставили 19 конгрессменов-демократов.

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Представители Демпартии также настоятельно призывают уважать полномочия конгресса и незамедлительно перестать расходовать «критически важные средства на подпитку неудавшейся инициативы президента Трампа по строительству пограничной стены».

«Переориентирование средств, выделенных на Европейскую инициативу сдерживания, чревато подрывом безопасности США, поскольку оно повлечёт за собой снижение боеготовности американских сил в Европе, невыполнение обязательств перед союзниками и партнёрами, а также даст России понять, что средства, предназначенные для Европы, могут быть направлены на другие цели», — говорится в послании.

Отмечается, что соответствующее решение администрации Белого дома производит «нежелательное впечатление» на союзников и партнёров США. В письме также указывается, что сейчас американо-российские отношения «находятся в беспрецедентно плачевном состоянии» и Россия «по-прежнему представляет угрозу для Соединённых Штатов» и их союзников.

«Кроме того, это опрометчивое сокращение финансирования наших усилий по сдерживанию в Европе напрямую противоречит принятым самой же администрацией стратегиям национальной безопасности и обороны, в которых содержится призыв к укреплению позиций наших союзников по НАТО и собственного потенциала сдерживания», — отмечают демократы.

Капитолий

Reuters

© Sarah Silbiger

В своём письме они также призвали администрацию Белого дома «ясным образом показать», что Соединённые Штаты «по-прежнему твёрдо намерены сдерживать российскую агрессию в отношении США», их союзников и партнёров, а также «вернуться к расходованию средств ЕИС по их целевому назначению».

«Пока президент измышляет вводящие в заблуждение истории о чрезвычайной ситуации национального масштаба, якобы обусловленной положением на южной границе, чтобы перенаправить средства на строительство стены, США и наши союзники сталкиваются с ощутимой угрозой российской агрессии», — говорится в письме.

Представители Демпартии в конгрессе вновь напомнили о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Они в очередной раз обвинили Москву в ведении «дезинформационной войны» против Соединённых Штатов и их союзников, а также назвали «агрессивной» военную деятельность РФ на Ближнем Востоке.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, своим письмом демократы пытаются одновременно «убить сразу несколько зайцев», в частности «поддержать образ России как врага», а также попытаться помешать главе Белого дома построить стену на границе с Мексикой.

«Более того, демократы таким образом пытаются вновь обвинить Трампа в превышении своих должностных полномочий, а также лишний раз напомнить о пресловутой российской угрозе», — пояснил эксперт.

Концентрация на внутренних проблемах

Напомним, в конце апреля агентство Bloomberg сообщало, что министр обороны США распорядился перенаправить часть средств, предназначавшихся для финансирования проектов по противодействию России в Европе, на проект возведения стены на границе Соединённых Штатов с Мексикой.

Как отмечало агентство, речь идёт о проектах в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания — многолетней программы, которая призвана противостоять «агрессии» со стороны России в регионе за счёт восстановления там военного присутствия США и наращивания военного потенциала партнёров.

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В частности, Bloomberg утверждает, что средства будут перенаправлены из проектов по формированию и расширению военной инфраструктуры, в том числе в Норвегии, Германии и Испании, общей стоимостью $545 млн. По данным агентства, из этой суммы более $200 млн могут быть перераспределены в пользу строительства стены на американо-мексиканской границе.

Позднее председатель комитета по делам вооружённых сил палаты представителей Адам Смит подтвердил, что администрация Трампа уведомила конгресс о намерении перенаправить часть средств, предназначенных для строительства военных объектов в Европе, на возведение заграждения на границе США с Мексикой. Об этом говорится на официальном сайте Смита.

Как отметил Константин Блохин, сложившаяся ситуация, когда администрация президента принимает решение переориентировать средства на строительство стены на границе США с Мексикой, «обнажает принципиальные расхождения между политикой Трампа и представлениями демократов».

«Трамп выступает за решение проблем внутри США, в частности за строительство ограждения и ужесточение миграционной политики. Он считает нерентабельным вкладывать американские деньги в расширение военного присутствия в Европе. Он, наоборот, требует, чтобы европейцы сами платили за это. Демократы же смотрят на действия главы Белого дома как на удар по евро-атлантической солидарности, которую считают краеугольным камнем существующего мирового порядка», — заявил эксперт.

Более того, Трамп «не считает Россию экзистенциальной угрозой», отмечает Блохин.

«Для него главный противник США — это Китай. Однако кризис вследствие пандемии и угроза новой волны миграции заставляют главу Белого дома ещё больше концентрироваться на внутренних проблемах. Не говоря уже о том, что оголтелый глобализм вообще противоречит взглядам Трампа», — констатировал аналитик.

Кроме того, по мнению Блохина, несмотря на заявления демократов, что отношения России и США якобы на рекордно низком уровне, в действительности страны «наращивают число общих точек соприкосновения и направлений взаимовыгодного сотрудничества».

«Сейчас мы наблюдаем признаки улучшения и потепления отношений Москвы и Вашингтона. В частности, об этом свидетельствует взаимопомощь двух стран в условиях пандемии», — отметил эксперт.

Строительство стены на границе США с Мексикой

Reuters

© Jose Luis Gonzalez

«Подготовка электората»

Стоит отметить, что демократы регулярно выступают с обвинениями в адрес России. Последняя череда подобных высказываний появилась после того, как в феврале американские СМИ стали публиковать новые материалы о «вмешательстве» РФ в выборы 2020 года в США.

Так, кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден на встрече с избирателями заявил, что не удивлён данной информацией и «гарантирует», что Россия в это вовлечена. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, в свою очередь, что «вмешательство» России в американские выборы является угрозой нацбезопасности Соединённых Штатов.

Между тем президент США Дональд Трамп отметил, что сообщения американских СМИ о «российском вмешательстве» — очередная «кампания по дезинформации», запущенная демократами в конгрессе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о «вмешательстве» Москвы в выборы. Так, посольство РФ в США призвало американских политиков прекратить голословные обвинения в адрес России, подчеркнув, что позиция РФ в этом вопросе «проста и понятна»: «Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран».

Что же касается «угрозы» со стороны России, на которую также часто ссылаются представители Демпартии, в частности и в новом письме, то и этот тезис российская сторона не раз опровергала.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия «никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО».

«Под предлогом обязательств в рамках Североатлантического блока CША систематически наращивают группировку своих войск в Восточной Европе в непосредственной близости от нашей страны и регулярно увеличивают финансирование соответствующих военных программ», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил в разговоре с RT, что тему «российской угрозы» демократы не собирались оставлять.

«Она систематически подпитывается представителями Демпартии. Однако на самом деле от России не исходят никакие угрозы военного характера. Политическим элитам США просто удобно заявлять об опасности России, этим можно объяснить всё что угодно», — отметил аналитик.

Как прогнозирует Константин Блохин, реакции от Госдепа и Пентагона на письмо демократов либо вообще не последует — «там к этому уже привыкли», либо ведомства ограничатся короткими разъяснительными комментариями.

«Ничего экстраординарного не произойдёт. К демократам в администрации президента относятся снисходительно, понимая, что их новые заявления в конгрессе США — просто инструмент политической борьбы», — сказал аналитик.

Как пояснил Владимир Брутер, подавляющее большинство латиноамериканцев, которые живут в США, особенно выходцы из Мексики, традиционно голосуют за демократов.

«И в преддверии президентских выборов, которые пройдут уже этой осенью, представителям Демпартии выгодно вновь подчеркнуть, что они категорически против строительства стены на американо-мексиканской границе. Это некая подготовка своего электората для того, чтобы он был достаточно заряжен на активное участие в выборах в пользу демократов», — заключил эксперт.