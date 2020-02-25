В США призвали ввести антироссийские санкции за «вмешательство» в выборы

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Демократы намерены направить письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой ввести новые санкции в отношении России за так называемое вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Лидеры демократов в сенате направят госсекретарю США Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину в понедельник днём письмо с требованием ввести санкции против России — и потенциально самого президента России Владимира Путина — за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что информация о «вмешательстве» России в выборы в США является очередным примером охоты на ведьм.

В свою очередь посольство России в США выразило обеспокоенность голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.

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