В США призвали ввести антироссийские санкции за «вмешательство» в выборы
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«Лидеры демократов в сенате направят госсекретарю США Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину в понедельник днём письмо с требованием ввести санкции против России — и потенциально самого президента России Владимира Путина — за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что информация о «вмешательстве» России в выборы в США является очередным примером охоты на ведьм.
В свою очередь посольство России в США выразило обеспокоенность голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.