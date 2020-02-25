Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

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Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.

«Посольство России в Соединённых Штатах выражает глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» России в выборы США... Наша позиция проста и понятна. Россия не «вмешивается» во внутренние процессы других стран. Призываем политиков прекратить голословные обвинения», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В российском посольстве заявили, что обвинения в адрес России эксплуатируется американскими политиками для того, чтобы достигать своих целей.

Дипломаты отметили, что антироссийская риторика привела к «беспрецедентной деградации двусторонних отношений».

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что информация о «вмешательстве» России в выборы в США является очередным примером охоты на ведьм.

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