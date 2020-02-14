Заграждение вместо оружия: как Трамп пытается достроить стену на границе с Мексикой

Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения на южной границе США до 15 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Как отмечают эксперты, режим ЧП позволит американскому лидеру привлечь средства на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее Трамп попросил у конгресса выделить $2 млрд на реализацию этого проекта. Ещё $3,8 млрд, по сообщениям СМИ, перенаправят на эти цели из военного бюджета страны, в результате чего армия США недополучит новую авиатехнику, корабли и машины. Несмотря на то что строительные работы не будут завершены к президентским выборам, намеченным на ноябрь 2020 года, Трамп всё же будет использовать этот проект в своей кампании, полагают аналитики.

Президент США Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом говорится в уведомлении, которое опубликовано на сайте Белого дома. Режим ЧП будет действовать до 15 февраля 2021 года. В администрации американского президента считают, что на южных рубежах Соединённых Штатов продолжается «кризис пограничной безопасности».

«Исполнительная власть приняла меры по преодолению кризиса, но необходимы дальнейшие действия, направленные на разрешение гуманитарного кризиса и установление контроля над ситуацией с нелегальной миграцией и потоком наркотиков и преступников, проходящим через южную границу», — говорится в сообщении Белого дома.

Как отмечают эксперты, вопрос американо-мексиканской границы далеко не так однозначен, как пытается его представить администрация Трампа. Проблема контрабанды наркотиков и нелегальной миграции из Мексики и стран Латинской Америки действительно стоит достаточно остро в Соединённых Штатах. В то же время нелегалы — это дешёвая рабочая сила, которая приносит выгоду американской экономике.

«Мексика давно превратилась в транзитную территорию для мигрантов из Латинской Америки. В связи с этим Трамп критикует Мехико за недостаточные усилия по сдерживанию этого потока и строит стену. Нелегальная миграция действительно создаёт проблемы в сфере безопасности, но она же обеспечивает постоянный приток в США рабочей силы, без которой невозможен рост американской экономики», — пояснил RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Перекройка военного бюджета

Эксперты отмечают, что сохранение режима чрезвычайного положения на южной границе позволяет администрации президента США выделять ресурсы на строительство так называемой стены Трампа. Её возведение было одним из главных предвыборных обещаний действующего главы Белого дома.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на документ, который Пентагон направил в конгресс, строительство заграждений на южной границе США потребует выделения дополнительных $3,8 млрд. Причём деньги будут выделены из оборонного бюджета Соединённых Штатов.

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Как пишет Defense News, для этого Пентагону придётся урезать программы закупки вооружений на $2,2 млрд и финансирование зарубежных операций американских ВС на $1,6 млрд. Сильнее всего пострадают ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты. Данные виды войск недополучат средства, необходимые для приобретения авиатехники и строительства кораблей.

В частности, Пентагон сократит закупки истребителей пятого поколения F-35, конвертопланов Bell V-22 Osprey (MV-22), военно-транспортных самолётов C-130J, разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, патрульных противолодочных самолётов Boeing P-8A Poseidon.

Порядка $650 млн недополучит от Минобороны США американская судостроительная промышленность, реализующая проект универсального десантного корабля класса America USS Saipan (LHA-9). Сейчас он строится на верфи Ingalls Shipbuilding в Паскагуле, штат Миссисипи.

Также от перекройки военного бюджета на $100 млн и $194,5 млн будут недофинансированы программы модернизации бронеавтомобиля Национальной гвардии Humvee (HMMWV, High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) и тяжёлого армейского грузовика HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck).

По информации The Hill, деньги на строительство стены с Мексикой получит Министерство внутренней безопасности США. Сообщается, что ведомство уже определило районы, где необходимо построить заграждения, — данные участки местности якобы используются отдельными лицами и транснациональными преступными организациями в качестве коридоров для контрабанды наркотиков.

Reuters

© Jose Luis Gonzalez

По словам представителя Пентагона подполковника Криса Митчелла, перекройка военного бюджета в пользу Министерства внутренней безопасности позволит построить 177 миль (около 285 км) инженерных сооружений.

Перенаправление средств из военного бюджета на проект стены Трампа происходит не впервые. Так, в 2019 году Пентагон перенаправил $3,6 млрд на строительство заграждений длиной 175 миль (около 282 км).

Эти деньги Минобороны США планировало израсходовать на реализацию более 100 различных программ. Как уточняет Defense News, под нож попало финансирование центров подготовки специальных операций в Европе и восстановления объектов Национальной гвардии, пострадавших в 2017 году от урагана «Мария» в Пуэрто-Рико.

«Демонстрация жёсткого курса»

Дональд Трамп уверен, что стена с Мексикой укрепит национальную безопасность США. В середине сентября прошлого года во время посещения строящегося участка в Сан-Диего глава Белого дома назвал своё детище «системой безопасности мирового уровня». По словам американского лидера, «когда стена будет построена, незаконное проникновение будет практически невозможным».

На протяжении всего срока своего президентства Трамп испытывает трудности в реализации этого проекта. Средств на строительные работы постоянно не хватает из-за противодействия демократов, имеющих большинство в палате представителей.

Комментируя новую перекройку военного бюджета, сенатор Патрик Лихи обвинил Трампа в воровстве денег у «военнослужащих, их семей и американских налогоплательщиков». По его словам, стремлением выполнить своё предвыборное обещание президент США поставил под угрозу национальную безопасность государства.

Напомним, в проекте федерального бюджета на 2021 финансовый год Трамп попросил конгресс одобрить выделение $2 млрд непосредственно на строительство стены. Таким образом, на возведение заграждений на границе с Мексикой в ближайшее время может быть потрачено $5,8 млрд.

Однако этих денег всё равно не хватит на завершение строительных работ до президентских выборов, которые пройдут в начале ноября 2020 года. В середине января The Washington Post со ссылкой на планы правительства сообщила о том, что на строительство 1424 км новых заграждений в общей сложности понадобится около $18,4 млрд, однако возведение стены закончится только к весне 2022 года.

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что весь комплекс заграждений к ноябрю 2020 года достроить нереально. Но Трамп будет пытаться использовать «фактор стены» в грядущей предвыборной кампании.

«На мой взгляд, Трамп продолжит эксплуатировать антимигрантский тренд, пытаясь заработать на этом симпатии избирателей. Например, он будет использовать любые лазейки, чтобы к концу своего первого срока продемонстрировать, что стена готова на 80—90%. Собственно, по этой причине он продлил режим ЧП. Трампу сейчас выгодно демонстрировать жёсткий курс», — сказал Данюк.

Reuters

© Earnie Grafton

Как считает политолог, президент США рассчитывает, что проект стены станет его козырем в новой предвыборной кампании, а продление режима чрезвычайного положения позволяет президенту привлекать средства на строительство стены в обход традиционных процедур.

В свою очередь, Юрий Рогулёв скептично оценивает перспективы строительства стены. Как пояснил эксперт, на сегодняшний день власти США смогли перекрыть в основном равнинные участки местности. Работы в условиях более сложного рельефа потребуют значительных финансовых вливаний и временных затрат.

«Если стена будет построена, США, безусловно, усилят контроль над границей, однако стоит понимать, что проблемы, о которых говорит Трамп, до конца разрешены не будут. Ситуация с притоком нелегалов — это палка о двух концах. Обстановка с безопасностью в приграничной полосе улучшится, но экономика США может начать буксовать без масштабного притока рабочей силы, в том числе нелегальной. Зависимость от неё достаточно велика», — резюмировал Рогулёв.