В США рассказали о необходимости модернизации ядерной триады

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Замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер заявил, что США должны совершенствовать ядерную триаду на фоне новейшего российского оружия.

Он отметил, что Китай и Россия бросают вызов США в пространстве ядерного сдерживания.

«Это оказывающая давление угроза для нашей триады. И это то, почему модернизация триады настолько важна», — цитирует РИА Новости Шаффера.

Представитель Пентагона также подчеркнул большую роль ядерного арсенала.

Ранее глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) полезен для России и США, однако он не учитывает значительные преимущества российской стороны в вооружениях.

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