Американская военная база в Ираке подверглась ракетному удару
- globallookpress.com
По словам корреспондента телеканала, удару подверглась база на севере страны в регионе под названием Киркук.
مراسلنا: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة كايوان التي تتواجد فيها قوات أميركية قرب محافظة كركوك— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) February 13, 2020
Уточняется, что на базе располагаются войска США.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде, в результате которого пострадал один человек.