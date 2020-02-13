Американская военная база в Ираке подверглась ракетному удару

Телеканал Sky News сообщил, что военная база США в Ираке подверглась ракетному удару.

По словам корреспондента телеканала, удару подверглась база на севере страны в регионе под названием Киркук.

مراسلنا: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة كايوان التي تتواجد فيها قوات أميركية قرب محافظة كركوك — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) February 13, 2020

Уточняется, что на базе располагаются войска США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде, в результате которого пострадал один человек.