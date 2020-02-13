Американская военная база в Ираке подверглась ракетному удару

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Телеканал Sky News сообщил, что военная база США в Ираке подверглась ракетному удару.
Американская военная база в Ираке подверглась ракетному удару
  • globallookpress.com

По словам корреспондента телеканала, удару подверглась база на севере страны в регионе под названием Киркук.

Уточняется, что на базе располагаются войска США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде, в результате которого пострадал один человек.

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