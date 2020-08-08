По второму кругу: почему американская разведка вновь обвиняет РФ во вмешательстве в выборы президента США

Москву в очередной раз обвинили в поддержке избирательной кампании президента США Дональда Трампа и «очернении» его соперника Джозефа Байдена. С утверждением о «вмешательстве» РФ в американские выборы выступил директор Национального центра контрразведки и безопасности Соединённых Штатов Уильям Эванина. Комментируя распространённую информацию, глава Белого дома заявил, что он «последний, кого Россия хотела бы видеть» у руля американского государства. По мнению экспертов, у Москвы нет мотивации каким-либо образом влиять на избирательную кампанию в США из-за отсутствия в Вашингтоне запроса на реальное восстановление отношений с РФ.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Москву во вмешательстве в избирательную кампанию, проходящую сейчас в стране. По его словам, Россия предпринимает ряд шагов с целью «очернить» Джозефа Байдена — кандидата на пост президента от Демократической партии.

«Этому соответствует тот факт, что Москва открыто критиковала его (Байдена. — RT), когда он занимал пост вице-президента США, за его роль в осуществлении политики администрации президента Обамы по Украине и в той поддержке, которую эта администрация оказывала антипутинской оппозиции внутри России», — говорится в заявлении Эванины, размещённом на сайте ведомства.

Более того, как сообщил глава Национального центра контрразведки и безопасности, «некоторые связанные с Кремлём субъекты также стремятся улучшить позиции кандидатуры президента Трампа, используя социальные сети и российские телеканалы».

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В пример попыток России выставить Байдена в неблагополучном свете Эванина привёл деятельность украинского депутата Верховной рады Андрея Деркача. В мае и июне парламентарий опубликовал записи телефонных переговоров, предположительно, Байдена, занимавшего на тот момент должность вице-президента США, и Петра Порошенко, руководившего Украиной с 2014 по 2019 год.

Деркач настаивает на том, что попавшие к нему в руки утечки реальны. По мнению депутата, они демонстрируют схему «ручного управления» Украиной «в личных интересах Байдена руками Порошенко и членов набсоветов госпредприятий».

Подлинность этих плёнок ни в Киеве, ни в Вашингтоне прямо не подтвердили, но Генпрокуратура Украины проводит расследование на предмет возможной государственной измены.

Деградация разведки

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на избирательные процессы в других странах, включая США.

«Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — пояснил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем не менее в Вашингтоне продолжают генерировать новые подозрения в адрес Москвы и других государств, которые США считают своими противниками.

По информации американской контрразведки, помимо России, влияние на президентские выборы, которые намечены на 3 ноября 2020 года, пытаются оказать Китай и Иран. Однако, в отличие от Москвы, Пекин и Тегеран якобы выступают против переизбрания Дональда Трампа, утверждает Уильям Эванина.

Офицеры американских кибервойск

© U.S. Army

В его заявлении говорится, что КНР рассчитывает получить рычаги влияния на политических деятелей Соединённых Штатов, а Тегеран стремится подорвать демократические институты США посредством распространения дезинформации в социальных сетях.

С середины мая 2020 года сотрудники Национального центра контрразведки и безопасности Соединённых Штатов провели около 20 засекреченных брифингов об угрозах для избирательной кампании. Как подчёркивает Эванина, ведомство активно работает и в публичной плоскости, причём некоторые шаги для информирования общественности он назвал «беспрецедентными». Какие именно «беспрецедентные» шаги предпринимает его ведомство, Эванина уточнять не стал.

Комментируя распространённую директором контрразведки информацию по поводу иностранного вмешательства в выборы 2020 года, Трамп подчеркнул, что является неудобным президентом для всех государств, якобы представляющих угрозу Соединённым Штатам, включая РФ.

«Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту (президента США. — RT), — это Дональд Трамп. Потому что никто и никогда не занимал более жёсткой позиции по отношению к России, чем я», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Опрошенные RT эксперты согласны с тем, что российско-американские отношения действительно сильно деградировали с приходом Трампа в Белый дом. Аналитики критично отнеслись к утверждениям главы контрразведывательного ведомства США о том, что Москва в этой ситуации якобы продолжает помогать нынешнему президенту Соединённых Штатов.

«Заявления Эванины наполнены обобщёнными оценочными суждениями, которые силовые ведомства не должны позволять себе. Если у контрразведки Штатов есть подозрения, то они должны быть подкреплены исчерпывающими доказательствами. Но доказательств нет. Однако для США такое положение дел в предвыборный период стало нормой», — отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

По его словам, часть руководящего звена разведывательных ведомств Соединённых Штатов нарушает основополагающий принцип своей работы, который заключается в беспристрастности по отношению к кандидатам в президенты.

Reuters

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев придерживается мнения о том, что заокеанское разведывательное сообщество переживает серьёзный профессиональный кризис. Значимую роль в деградации компетентности спецслужб Соединённых Штатов играют чрезмерный накал политических страстей и углубляющейся раскол в американском обществе, пояснил эксперт в беседе с RT.

«Негативным явлением можно назвать то, что разведывательные ведомства США в общей массе лояльны демократам. В принципе, в этом нет особого секрета, и это продемонстрировали события вокруг избирательной кампании 2016 года. Ранее Байден даже сам признавал, что получает некую информацию от американской разведки», — рассказал Васильев.

Как полагает аналитик, разведывательное сообщество фактически превратилось в актора политической борьбы в США и оказывает существенное влияние на нынешнюю избирательную кампанию. И данное обстоятельство, с точки зрения Васильева, понижает шансы Трампа переизбраться на второй срок.

Русофобский консенсус

Между тем в Соединённых Штатах разворачивается масштабная кампания по «защите» выборов от иностранного вмешательства. Так, в начале августа Госдеп США объявил о премии в размере до $10 млн за информацию о лицах, которые якобы пытаются повлиять на избирательную кампанию «посредством осуществления незаконной деятельности в киберпространстве». Средства будут выделять в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию».

Ранее, 30 июля, госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам сената заявил о необходимости удвоить финансирование Центра глобального взаимодействия Госдепа. При этом внешнеполитическое ведомство, как и другие американские государственные структуры, называет Россию угрозой в вопросах дезинформации и пропаганды.

Соперник Трампа — Джозеф Байден — также обеспокоен «иностранным вмешательством» и темой «руки Москвы». В частности, в своём июльском заявлении на странице в соцсети Medium бывший вице-президент США написал, что Кремль «не оставил попыток» повлиять на демократические процессы в США.

Джозеф Байден на предвыборном выступлении

Reuters

© Jonathan Ernst

«Именно поэтому сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства: если меня изберут президентом, иностранное вмешательство в наши выборы будет мною расцениваться как враждебный акт, который значительно повлияет на отношения между США и властями страны, совершающей такое вмешательство», — сообщил Байден.

Как полагает Асафов, подобные громкие заявления лишены логики и оторваны от реальности. Эксперт уверен, что у руководства России нет мотивации каким-либо образом влиять или вмешиваться в американские выборы.

«Для Москвы выборы в США — это скорее спортивный матч, где можно только ради интереса делать ставки. Ни в руководстве РФ, ни в экспертном сообществе нет никаких иллюзий по поводу улучшения отношений с Вашингтоном вне зависимости от исхода голосования. В нынешней геополитической ситуации любой победитель будет работать против России», — подчеркнул Асафов.

По мнению аналитика, в американской элите сформировался мощный русофобский консенсус. В этом контексте не уходящая с повестки дня риторика о «российском вмешательстве» позволяет республиканцам и демократам очернять политику Москвы, формируя из РФ образ внешнего врага, считает эксперт.