«Конкурс на лучший фейк»: зачем Госдеп США объявил награду за информацию о «вмешательстве» в выборы

Власти США объявили награду в размере до $10 млн за информацию о лицах, которые якобы пытаются вмешаться в американский избирательный процесс. Соответствующее сообщение было размещено на сайте Госдепа. При этом ранее представители американских спецслужб отмечали, что главная угроза в этом вопросе исходит от России, Китая и Ирана. Как считают эксперты, по мере приближения дня голосования тема вмешательства в выборы иностранных государств в пользу одного из кандидатов будет всё чаще появляться на повестке дня в США.

Госдеп США объявил о награде в размере до $10 млн за информацию о лицах, которые якобы пытаются вмешаться в американские выборы. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

«Программа «Вознаграждение за помощь правосудию» Государственного департамента США, проводящаяся под руководством Службы дипломатической безопасности, предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, способствующую установлению личности или местонахождения любого лица, работающего с иностранным правительством или на него с целью вмешательства в американские выборы посредством осуществления незаконной деятельности в киберпространстве», — говорится в тексте сообщения.

В Госдепе также уточнили, что злоумышленники, уличённые в подобных правонарушениях, могут понести наказание в соответствии с американским законодательством.

«Лица, причастные к вредоносным кибероперациям, направленным против инфраструктуры выборов или избирательных кампаний, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом «О компьютерном мошенничестве и злоупотреблении» параграфа 1030 раздела 18 Свода федеральных законов США, согласно которому предусматривается уголовная ответственность за несанкционированные компьютерные вторжения и другие виды компьютерного мошенничества. Помимо прочего, закон запрещает несанкционированный доступ к компьютерам с целью получения информации и передачи её посторонним лицам», — указано в обращении.

Здание Госдепа

Reuters

© Joshua Roberts

Отметим, что программа «Вознаграждение за помощь правосудию» действует в Соединённых Штатах с 1984 года. Изначальной целью её создания была борьба с терроризмом.

Внешняя угроза

В июле этого года директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина опубликовал письменное заявление, в котором сообщил, что спецслужбы якобы фиксируют попытки дискредитировать национальную избирательную систему.

По словам директора национального центра контрразведки, другие страны якобы не оставляют попыток оказать влияние на внутреннюю политику США через соцсети и традиционные СМИ. Таким образом оппоненты США якобы пытаются разжечь рознь между американцами и подорвать демократический процесс, подчеркнул Эванина.

Уильям Эванина

Reuters

© Joshua Roberts

Особое внимание Эванина уделил России. По его словам, Москва якобы стремится ослабить Вашингтон, используя для этого интернет-троллей, своих «ставленников» и другие средства распространения дезинформации.

Не обошёл стороной автор документа и Китай. Эванина обвинил Пекин в расширении усилий, направленных на противостояние критике в адрес КНР.

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Схожие обвинения были выдвинуты и против Ирана, который, согласно данным спецслужб, якобы хочет навредить американским демократическим институтам и посеять рознь в стране накануне президентских выборов. Для этого Тегеран устраивает кампании по дезинформации в интернете и распространяет антиамериканские материалы, утверждает Эванина.

Глава контрразведки призвал американскую общественность проявлять бдительность и критически относиться к получаемой информации, а также уведомлять о подозрительной деятельности соответствующие органы.

«В стиле шерифа на Диком Западе»

Несмотря на то что в объявлении о награде Россия не упомянута, эксперты всё же полагают, что, говоря о вмешательстве в выборы, Госдеп подразумевает прежде всего «руку Москвы».

Политологи отмечают, что тема мнимого вмешательства РФ в американские выборы присутствует в информационной повестке США с момента избрания Дональда Трампа президентом.

При этом РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на исход избирательной кампании 2016-го, отмечая, что американские спецслужбы так и не смогли предоставить никаких внятных доказательств. По мнению Москвы, слухи о российском «влиянии» на выборы распространяются определёнными силами в США в рамках внутриполитической борьбы.

Инициативу Государственного департамента выплачивать информаторам $10 млн уже иронично прокомментировали в российском Министерстве иностранных дел.

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«Каждому?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стоит отметить, что это не первая подобная инициатива Госдепа, представленная в последние дни. Ранее госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам сената 30 июля запросил в два раза больше средств в бюджет на 2021 год для борьбы с российской дезинформацией. В начале августа его ведомство опубликовало доклад, в котором Россия была названа главной угрозой в вопросах дезинформации и пропаганды.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, американские власти подогревают тему с вмешательством в выборы из-за крайне накалённой внутриполитической обстановки в США. В этих условиях образ «внешнего врага» вновь, как и в 2016 году, может сыграть важную роль в избирательном процессе.

«Это связано с довольно ожесточённой предвыборной кампанией. Обе стороны заранее обвиняют друг друга в том, что внешние силы будут подыгрывать их оппонентам. Сейчас Госдеп и Трамп активно демонстрируют, что будут стоять на страже суверенитета США и не допустят никакого внешнего вмешательства. Таким образом нынешняя администрация президента пытается выбить козырь из рук демократов, которые постоянно заявляют, что вмешательство идёт на пользу Трампу», — пояснил Данюк в беседе с RT.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Joshua Roberts

По его словам, такая инициатива Госдепа может привести к огромному количеству ложных доносов.

«Учитывая размер гонорара, обязательно найдутся люди или организации, которые заявят, что есть информация о том, что Россия или Китай «вмешивались» в выборы», — полагает Данюк.

При этом он подчеркнул, что обвинения могут коснуться не только спецслужб, но также властей и СМИ иностранных государств.

«Это проверенная схема, когда в публичную плоскость вбрасывается тезис о том, что «русские хакеры» либо «тролли» пытаются подорвать электоральные процессы, хотя никаких доказательств не предоставляется, потому что якобы эта информация засекречена. Это беспроигрышный вариант, особенно когда есть ещё свидетель, которому обещан большой гонорар», — уверен политолог.

Схожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Помпео, объявляя награду, выступает в стиле шерифа на Диком Западе. Это, несомненно, демонстрирует низкий уровень американской политической элиты. По сути, сегодня власти США объявили конкурс на лучший фейк о России и Китае, на основании которого будут приняты меры экономического характера по усилению давления на эти страны», — спрогнозировал Блохин в интервью RT.

Он отметил, что поиск врагов в США начинает напоминать эпоху маккартизма, когда в стране велась кампания по дискредитации и травле представителей политических сил левого толка.

«В эру маккартизма такая же практика осуществлялась в отношении коммунистической системы. С помощью угрозы со стороны коммунистов в стране шла расправа над политическими оппонентами власти. История повторяется, США вновь идут по этому пути», — заключил эксперт.