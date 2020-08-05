Помпео сообщил о награде за информацию о вмешивающихся в выборы
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«Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа Госдепа «Награда за справедливость» предлагает премию до $10 млн за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путём определённых преступных действий», — сообщил Помпео.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.