Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о награде за информацию о вмешивающихся в американские выборы.

Соответствующий пост она опубликовала на свой странице в Facebook.

«Каждому?!! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — написала она.

Ранее Помпео в ходе пресс-конференции рассказал о награде за информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы. По его словам, соответствующая премия достигает $10 млн.

В июле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.