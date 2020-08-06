Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы
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Соответствующий пост она опубликовала на свой странице в Facebook.
«Каждому?!! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — написала она.
Ранее Помпео в ходе пресс-конференции рассказал о награде за информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы. По его словам, соответствующая премия достигает $10 млн.
В июле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.