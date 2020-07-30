США намерены укрепить сотрудничество с Британией в борьбе с «враждебными» странами

США намерены выделить до $250 тыс. на организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества с Великобританией в борьбе с «враждебными государствами». В число таких государств, как говорится в описании тендера, входят Россия и Китай. С документом ознакомился RT.

Как следует из текста документа, суть программы заключается в разработке и организации трёх поездок в США групп британских «заинтересованных лиц», изучающих особенности американской политики «противодействия растущему влиянию враждебно настроенных государственных субъектов в Соединённых Штатах и во всём мире».

Как уточняется, под формулировкой «британские заинтересованные лица» стоит понимать граждан, работающих в системе государственной службы Великобритании (в частности, в МИД и Минобороны страны) и представителей аналитических центров. Состав участников каждой из групп определяется целью поездки.

По возвращении из Штатов предполагается проведение цикла мероприятий по закреплению результатов состоявшихся ранее визитов.

Кроме того, к целям программы относятся расширение влияния США путём продвижения «общих ценностей и интересов», поддержка долгосрочных экономических отношений Лондона и Вашингтона, противодействие «враждебному влиянию» в том числе России и Китая.

«Обеспечение безопасности США за счёт сотрудничества с Великобританией после её выхода из ЕС, тесной координации сил по противодействию враждебному влиянию со стороны китайских, российских и других иностранных государственных субъектов…» — отмечается в тексте.

Подать заявку на участие в конкурсе могут неправительственные и некоммерческие организации, в том числе аналитические центры и организации гражданского общества, государственные и частные образовательные учреждения, частные лица и международные организации.

За реализацию инициативы, которая должна завершиться к концу 2021 года, будет отвечать посольство США в Лондоне.

Ранее кандидат в президенты США Джозеф Байден «предупредил» Россию и другие иностранные правительства о последствиях за «вмешательство» в выборы в случае своего избрания главой государства в 2020 году.

В частности, он заявил о широком круге действий, которые могут быть предприняты в зависимости от характера «нападения» на Соединённые Штаты.