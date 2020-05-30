«Демократам трудно признать ошибки»: как публикация записей по делу Флинна может повлиять на внутреннюю политику США

Разведсообщество Соединённых Штатов рассекретило записи телефонных разговоров экс-советника главы Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна и бывшего посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка. Эти материалы сыграли одну из главных ролей в расследовании дела о предполагаемом «вмешательстве» России в выборы в США 2016 года. По мнению сенатора-республиканца Чака Грассли, в переговорах Флинна и Кисляка «не было ничего дурного», однако член палаты представителей демократ Адам Шифф, наоборот, считает расшифровки доказательством вины бывшего советника. По мнению экспертов, в обнародованных данных действительно нет компрометирующей информации, но демократам выгодно представить дело в неприглядном свете, чтобы продолжить кампанию по дискредитации Дональда Трампа.

Американский сенатор-республиканец Чак Грассли опубликовал на своём сайте расшифровку переговоров между экс-советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном и бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Документы были предоставлены директором Национальной разведки США Джоном Рэтклиффом. Напомним, эти материалы сыграли одну из ключевых роль в расследовании дела о предполагаемом «вмешательстве» России в выборы США 2016 года.

Согласно опубликованным документам, в расшифровке разговора от 29 декабря 2016 года Флинн просит «передать Москве», что уходящей администрации Обамы необходимо помешать в её стремлении лишить команду Трампа, избранного на пост президента, «свободы манёвра». Бывший советник по нацбезопасности упоминает о претензиях к России по предполагаемым атакам в киберпространстве, которые Москва опровергала, а также о планах администрации Обамы выслать российских дипломатов из Вашингтона.

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«Я знаю, что Россия обязана будет предпринять какие-то ответные действия, но прошу этим и ограничиться. Не заходите дальше, чем необходимо, поскольку я не хочу, чтобы дело дошло до эскалации ситуации и зеркальных мер. Понимаете?» — сказал Флинн.

Кисляк ответил, что осознаёт сложившуюся ситуацию, но просит также принять во внимание и позицию Москвы. Косвенная речь российского посла изложена в документах, однако подтверждающая цитата не приводится.

«Я знаю, можете мне поверить! Я это прекрасно понимаю», — сообщил в ответ Флинн.

Он также повторил просьбу дать умеренный ответ на действия администрации Обамы и заявил, что если Россия вышлет 60 дипломатов США, то это «парализует работу посольства».

«Давайте предпринимать равносильные меры. Когда администрация (Трампа. — RT) вступит в должность, мы более подробно обсудим, куда будем двигаться в том, что касается наших отношений», — отметил Флинн.

Давая оценку рассекреченным данным, Чак Грассли заявил, что в них нет никакого компромата и об этом представителям Федерального бюро расследований было известно с самого начала.

«Теперь генерал-лейтенант Флинн, его команда юристов, судья и весь американский народ впервые могут лично удостовериться, что всё это время звучащие в адрес генерал-лейтенанта Флинна инсинуации совершенно беспочвенны. В его телефонном разговоре не было ничего дурного, и в ФБР это знали», — подчеркнул сенатор-республиканец.

Грассли также выразил сожаление относительно того, что американская общественность смогла ознакомиться «с материалами против Флинна лишь спустя почти три с половиной года». По словам политика, бывший заместитель Генерального прокурора США Род Розенстайн и команда спецпрокурора Роберта Мюллера «очень старательно пытались лишить» американцев этих данных.

Бывший советник по нацбезопасности президента США Майкл Флинн

© Jonathan Ernst/Reuters

«После всех допущенных оплошностей и злонамеренных действий сотрудников ФБР и Министерства юстиции в ходе расследования «российского следа» мы больше не можем верить им на слово. Чтобы разобраться с этим беспорядком, нужно установить надзор и обеспечить прозрачность», — считает Грассли.

Однако председатель комитета палаты представителей по разведке, демократ Адам Шифф занял противоположную позицию. По его мнению, предоставленные записи, наоборот, свидетельствуют о лжи, сказанной Флинном не только ФБР, но и вице-президенту Майку Пенсу: «Расшифровка телефонного разговора свидетельствует о том, что генерал-лейтенант Флинн втайне обсуждал реакцию США на дерзкое вмешательство России в выборы и солгал об этом ФБР и вице-президенту. Неудивительно, что в свете столь изобличающих фактов (президент. — RT) Трамп и его союзники пытаются переписать историю».

Стоит отметить, что одновременно разведсообществом было рассекречено пять стенограмм: три из них датируются 23, 29 и 31 числами декабря 2016 года, ещё два разговора произошли 12 и 19 января 2017 года. В них Флинн и Кисляк обсуждали урегулирование сирийского кризиса и в целом ситуацию на Ближнем Востоке.

«Вдохнуть жизнь в российское дело»

Напомним, генерал-лейтенант Майкл Флинн, бывший начальник разведывательного управления Пентагона, стал советником по нацбезопасности Дональда Трампа в январе 2017 года. Однако менее чем через месяц он был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в предоставлении якобы недостоверных сведений о своих контактах с занимавшим в то время пост посла России в США Сергеем Кисляком.

Вскоре после этого ФБР инициировало расследование в отношении Флинна по делу о «связях» избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в рамках работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. При этом Флинна обвинили в даче ложных показаний.

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Как отмечали ранее эксперты, экс-советник Трампа был пойман в так называемую ловушку лжесвидетельствования. Это подтверждают внутренние документы ФБР, рассекреченные судом и опубликованные адвокатами Флинна. В служебных записках руководители бюро обсуждали, как «заставить его солгать».

Согласно обнародованным данным, разговор со следователями вёлся без адвоката, а агенты Федерального бюро расследований специально допрашивали подозреваемого таким образом, чтобы получить неточный ответ на уже прояснённые ими вопросы и под этим предлогом обвинить Флинна в даче ложных показаний.

Сначала бывший советник Трампа сотрудничал со следствием и признал свою вину, однако в конце января 2020 года он потребовал полного оправдания, заявив, что агенты ФБР обманом добились его показаний, признанных ложными.

Дело Флинна являлось одной из основных составляющих расследования комиссии Мюллера, которое велось два года и завершилось в марте 2019-го. Тогда же в конгресс был направлен итоговый доклад, в котором говорилось, что выявить сговор Трампа с Москвой не удалось, однако в документе содержалось утверждение, что Россия якобы «вмешивалась» в выборы президента США. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения американской стороны.

Однако судебный процесс по делу Флинна всё ещё продолжается. Бывшему советнику Трампа так и не вынесли приговор за предполагаемое сокрытие от ФБР части информации о контактах с Кисляком. В мае Министерство юстиции США прекратило уголовное дело в отношении Флинна, однако суд в федеральном округе Колумбия намерен заслушать мнение независимых экспертных организаций перед тем, как вынести какое-либо решение.

В свою очередь, Дональд Трамп назвал расследование против Флинна «политической аферой». Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox Business.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, дело Флинна действительно «является сверхполитизированным».

Символика разведсообщества США

Reuters

© Dado Ruvic

«Именно тогда, когда произошла отставка Флинна, параллельно раскручивалась тема пресловутого «вмешательства» России в выборы. Можно даже сказать, что тогда был пик всей этой истории. А демократы зацепились за данное направление, чтобы дискредитировать Трампа и довести дело до его импичмента», — рассказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, в настоящее время оппоненты главы Белого дома «пытаются найти всевозможные способы, чтобы расширить фронт борьбы с ним, а также вдохнуть новую жизнь в так называемое российское дело».

Как пояснил RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, «демократам крайне трудно признать свои ошибки», поэтому они не отказываются от надуманной идеи, что именно Россия помогла Трампу стать президентом.

«Представители Демпартии продолжают на этом настаивать. Хватаются за рассекреченные записи переговоров Флинна и Кисляка, называют их доказательствами вины бывшего советника президента, хотя на деле это совершенно не так», — заявил аналитик.

«Будет муссироваться ещё активнее»

По мнению экспертов, несмотря на отсутствие компрометирующей информации в рассекреченных записях переговоров Флинна и Кисляка, представители Демпартии продолжат раскручивать тему «российского вмешательства», в том числе и в президентские выборы 2020 года.

Напомним, последняя череда подобных высказываний представителей Демпартии появилась после того, как в феврале американские СМИ стали вновь муссировать тему российского «вмешательства» в предстоящий избирательный процесс в Соединённых Штатах.

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Так, кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден на встрече с избирателями заявил, что не удивлён данной информации и «гарантирует», что Россия в это вовлечена.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, в свою очередь, что «вмешательство» России в американские выборы является угрозой нацбезопасности Соединённых Штатов.

Между тем президент США Дональд Трамп отметил, что сообщения американских СМИ о «российском вмешательстве» — очередная «кампания по дезинформации», запущенная демократами в конгрессе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Российская сторона также в очередной раз отвергала обвинения во «вмешательстве» в американские выборы. Посольство РФ в США призвало американских политиков прекратить голословные обвинения в адрес России, подчеркнув, что позиция РФ в этом вопросе «проста и понятна»: «Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран».

«Вне всякого сомнения, эта тема российского вмешательства будет муссироваться ещё активнее демократами и в подконтрольных им СМИ», — полагает Юрий Рогулёв.

Однако, несмотря на все старания представителей Демократической партии, дело Флинна закончится его полным оправданием, прогнозирует эксперт.

Телевидение транслирует новостной репортаж о недавней встрече в президента США Дональда Трампа с послом России в США Сергеем Кисляком, 15 мая 2017

© Jonathan Ernst/Reuters

«Более того, бывшего советника президента могут вернуть в администрацию президента США, но уже, скорее всего, на другую должность», — считает Рогулёв.

При этом в целом история с делом Флинна «не сильно повлияет на предвыборные шансы Трампа», полагает аналитик.

«Сейчас гораздо сильнее на вероятность переизбрания Трампа влияют такие факторы, как спад экономики и другие негативные последствия пандемии коронавируса. Именно от них в большей степени зависит положение действующего главы Белого дома и вероятность того, что он останется в президентском кресле на второй срок», — заключил Рогулёв.