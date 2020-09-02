Радикальная риторика: почему Трамп заявил о возможной революции в США в случае прихода Байдена к власти

Беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию, если кандидату в президенты от Демпартии Джо Байдену удастся победить на выборах. Об этом заявил Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, «Байден слаб, им управляют, как марионеткой». При этом немногим ранее американский лидер анонсировал создание «совместного оперативного центра для расследования жестоких гражданских беспорядков с участием левых радикалов». По мнению экспертов, эта инициатива направлена прежде всего на ядерный электорат Трампа — тех, кто вступает за восстановление порядка в стране. Вместе с тем аналитики отмечают, что признаков надвигающейся революции в США не наблюдается, однако не исключают усиления протестов, если Байден займёт президентское кресло.

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демпартии Джо Байдена беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Он (Байден. — RT) слаб, им управляют, как марионеткой. Так что речь будет идти не об «успокоении ситуации», а о том, что они победят, захватят ваши города... Это революция, понимаете? Революция. И наш народ этого не поддержит», — отметил глава Белого дома.

По его словам, «демократы утратили контроль над левыми радикалами».

«Они не будут в состоянии контролировать этих людей. Контроль над ними они утратили», — подчеркнул Трамп.

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При этом, отвечая на вопрос журналиста, не управляют ли Байденом «те, кто занимал посты при Обаме», президент сообщил, что экс-вице-президента контролируют люди, о которых «никогда не слышали», — «те, кто держится в глубокой тени».

Также американский лидер прокомментировал ситуацию вокруг финансирования протестов.

«Деньги поступают от очень тупых богатых людей, которые понятия не имеют, что если их дело когда-либо преуспеет (но этого не произойдёт), их беспощадно бросят на растерзание», — отметил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома спрогнозировал, что после прихода Байдена к власти Соединённые Штаты «погрузились бы в ад».

«Наши фондовые рынки обрушатся. Это так же точно, как то, что вы сидите передо мной», — сообщил американский лидер.

Трамп также согласился, что его оппоненты не желают визитов президента в продемократические штаты страны, поскольку по политическим мотивам избегают освещения СМИ происходящего на местах.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Уже после выхода интервью глава Белого дома прибыл в город Кеноша (штат Висконсин), где проходят протесты, несмотря на просьбу губернатора штата отменить поездку.

Вместе с тем 31 августа американский лидер заявил во время брифинга, что Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут «совместный оперативный центр для расследования жестоких гражданских беспорядков с участием левых радикалов».

По словам Трампа, «к насилию побуждает опасная риторика леворадикальных политиков, которые очерняют» Соединённые Штаты и американскую полицию.

Пиар-акция

Напомним, протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими в Миннеаполисе. При этом демонстрации, которые и сейчас продолжаются в некоторых городах США, нередко перерастают в беспорядки.

Основными очагами протестов на данный момент являются Кеноша, Портленд и Окленд. Об этом свидетельствуют данные местной полиции.

Так, в Кеноше, по информации правоохранительных органов, демонстранты блокируют дороги. В городе продлили комендантский час. Полиция Портленда сообщает о беспорядках, поджогах и вандализме. В частности, протестующие выбивали окна зданий, ограбили магазин, выносили мебель и бросали её в горящие на улице костры. Кроме того, они кидали в полицейских шарами с краской и булыжники. По данным правоохранительных органов, было произведено 19 арестов. У некоторых из задержанных было оружие, в том числе ножи и телескопическая дубинка.

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Правоохранители Окленда, в свою очередь, информируют, что протесты проходят там с 26 по 31 августа. Отмечается, что участники акции используют камни, бутылки и щиты для нападения на офицеров. В результате беспорядков был ранен полицейский, некоторых протестующих арестовали.

Как заявил во время пресс-конференции Дональд Трамп, в разных городах США было задержано более 200 демонстрантов.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, заявление Трампа о возможной революции в Соединённых Штатах — «по большей части риторика».

«В США признаки революционного движения пока не наблюдаются. Хотя некоторые основания выступать с подобными прогнозами у Трампа есть. Дело в том, что в Демпартии наблюдается явное расслоение. Между тем достаточно популярными оказываются леворадикальные круги, которые действительно зачастую выступают с резкими заявлениями», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Протест против расизма и полицейского насилия в американском городе Вашингтон

Reuters

© Andrew Kelly

Возможность начала революции в случае прихода Байдена к власти Рогулёв исключает, но полагает, что в этой ситуации «вполне может наблюдаться усиление протестов».

При этом планы Трампа по формированию оперативного центра для расследования жестоких гражданских беспорядков с участием левых радикалов аналитик связал с предвыборной кампанией действующего главы государства.

«Глава Белого дома объявляет о формировании такого центра, поскольку идёт предвыборная борьба. Для него главное сейчас — набрать очки во время своей избирательной кампании, догнать и перегнать Байдена. По факту же ФБР и так отслеживает радикальные группировки без данной структуры — ведомство на этом собаку съело за годы работы», — заявил Рогулёв.

Схожей позиции придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его словам, создание центра — это «пиар-акция в рамках кампании Трампа», призванная показать ядерному электорату, что он выполняет свои функции.

«Действующий глава Белого дома вынужден считаться с настроениями своих избирателей, которые требуют жёстких мер от центральных властей, чтобы прекратить беспорядки. На самом деле у Федерального бюро расследований достаточно полномочий для того, чтобы разобраться с левыми радикалами. Однако руки Трампа всё же связаны, поскольку поддержание порядка на местах — это прежде всего задача руководства штатов. Федеральное правительство может лишь оказать им поддержку по запросу», — сообщил аналитик.

«Надежда навести порядок»

Как отметил Юрий Рогулёв, протесты действительно подпитываются отдельными политиками-демократами, которые в том числе занимают выборные должности.

«Среди этих людей есть мэры городов, губернаторы, которые являются представителями Демпартии. И делают они это, вероятно, по разным причинам. Кто-то хочет таким образом поднять свою популярность, кто-то действует по ситуации или же на самом деле придерживается таких взглядов», — сказал аналитик.

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Батюк, в свою очередь, констатировал, что Демпартия «вынуждена так или иначе поддерживать протестный огонь», поскольку для неё «очень важны голоса цветного электората».

«Без них демократам не приходится рассчитывать на победу. Сейчас любые меры по ограничению протестной активности в штатах, которые контролируют демократы, национальными меньшинствами были бы расценены неоднозначно. Отсюда такое отношение к демонстрациям со стороны демократов, возглавляющих ряд штатов, а также других политиков», — сказал эксперт.

По данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, сейчас за Джо Байдена готовы проголосовать 48,9% избирателей, за Дональда Трампа — 42,6%.

При этом Батюк подчеркнул, что ситуация с протестами может сыграть на руку главе Белого дома и повысить его рейтинг одобрения среди американцев.