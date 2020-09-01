В США протестующие подожгли здание

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В американском Портленде протестующие подожгли здание.
В США протестующие подожгли здание
  • Reuters

Об этом на своей странице в Twitter сообщила полиция города.

«Произошёл поджог, в связи с чем происходящее было объявлено беспорядками. Было крайне важно обезопасить территорию, чтобы пожарные могли отреагировать на эту опасную ситуацию», — указывается в заявлении.

Как отметил репортёр The New York Times, видео которого выкладывает в свой Twitter полиция, кто-то из протестующих разбил окна здания и зажёг внутри фейерверк, что и привело к пожару.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создадут центр по расследованию беспорядков.

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