В США протестующие подожгли здание

В американском Портленде протестующие подожгли здание.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила полиция города.

«Произошёл поджог, в связи с чем происходящее было объявлено беспорядками. Было крайне важно обезопасить территорию, чтобы пожарные могли отреагировать на эту опасную ситуацию», — указывается в заявлении.

This was the arson fire that prompted a riot declaration tonight. It was critical to secure the area to allow firefighters to respond to this dangerous situation. https://t.co/k33vcLD4BY — Portland Police (@PortlandPolice) September 1, 2020

Как отметил репортёр The New York Times, видео которого выкладывает в свой Twitter полиция, кто-то из протестующих разбил окна здания и зажёг внутри фейерверк, что и привело к пожару.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создадут центр по расследованию беспорядков.