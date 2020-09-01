В США создадут центр по расследованию беспорядков

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Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут совместный оперативный центр для расследования беспорядков, заявил американский президент Дональд Трамп.
В США создадут центр по расследованию беспорядков
  • Reuters

Трансляция его брифинга велась в Twitter Белого дома.

«Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут совместный оперативный центр для расследования жестоких гражданских беспорядков с участием левых радикалов», — сказал Трамп.

По его словам, в ходе беспорядков в США в различных городах были арестованы более 200 человек.

Ранее Трамп подтвердил своё намерение посетить город Кеношу, в котором проходят протесты, несмотря на просьбу губернатора штата Тони Эверса отменить поездку.

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