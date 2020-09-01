В США создадут центр по расследованию беспорядков
- Reuters
Трансляция его брифинга велась в Twitter Белого дома.
«Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут совместный оперативный центр для расследования жестоких гражданских беспорядков с участием левых радикалов», — сказал Трамп.
По его словам, в ходе беспорядков в США в различных городах были арестованы более 200 человек.
Ранее Трамп подтвердил своё намерение посетить город Кеношу, в котором проходят протесты, несмотря на просьбу губернатора штата Тони Эверса отменить поездку.