В США создадут центр по расследованию беспорядков

Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут совместный оперативный центр для расследования беспорядков, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трансляция его брифинга велась в Twitter Белого дома.

«Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут совместный оперативный центр для расследования жестоких гражданских беспорядков с участием левых радикалов», — сказал Трамп.

По его словам, в ходе беспорядков в США в различных городах были арестованы более 200 человек.

Ранее Трамп подтвердил своё намерение посетить город Кеношу, в котором проходят протесты, несмотря на просьбу губернатора штата Тони Эверса отменить поездку.