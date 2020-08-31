Силовой приём: на что рассчитана жёсткая риторика Трампа о подавлении протестов в США

Дональд Трамп считает, что остановить насилие в американских городах можно только «проявив силу». Глава Белого дома уверен, что города, находящиеся под руководством губернаторов-демократов, страдают от высокой преступности. Ранее в Портленде от рук неизвестных погиб правый активист из поддерживающего Трампа движения Patriot Prayer. Мэр города и начальник местной полиции сообщили о начале расследования преступления. При этом руководство Портленда не спешит обращаться за помощью к федеральным силовым структурам для разгона протестующих. По мнению экспертов, жёсткая риторика президента США призвана произвести впечатление на его электорат.

Только путём применения силы можно остановить насилие в американских городах, находящихся под руководством мэров-демократов. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя охватившие страну протесты, а также недавние события в городе Портленд (штат Орегон).

«Пресечь насилие в страдающих от высокой преступности городах под руководством демократов можно только проявив силу!» — написал американский президент в Twitter.

Ранее Трамп раскритиковал мэра Портленда, назвав его «чокнутым леворадикальным ничего не делающим демократом», который смотрит, как его город «сотрясают смерть и разрушения».

«С мэром-дураком Портленд никогда не восстановится. Он решил было якшаться с подстрекателями и анархистами, те подняли его на смех», — написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что мэр Портленда хотел обвинить федеральные власти во вмешательстве, но они направили в город лишь небольшую группу сил для защиты федерального суда.

Дональд Трамп

Reuters

© Tom Brenner

«Жители Портленда, как и всех других городов и районов нашей великой страны, хотят законности и порядка. Леворадикальные мэры-демократы, как болван во главе Портленда или человек, который сейчас сидит у себя в подвале, не желая быть лидером или даже высказаться против насилия, никогда не смогут этого сделать!» — добавил Трамп.

Скорее всего, под «человеком, который сидит в подвале» американский лидер подразумевал своего политического соперника, кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена. Дело в том, что во время пандемии коронавируса Байден находился в самоизоляции и вёл для избирателей эфиры из подвала своего дома. Теперь Дональд Трамп не упускает возможности напомнить об этом факте.

Мэр Портленда Тед Уилер отреагировал на критику Трампа, назвав её «агрессивной» и «неконструктивной» позицией.

«Я был бы признателен, если бы президент нас поддержал или не совался под руку», — заявил он.

Поводом для обмена репликами между главой Белого дома и властями Портленда стали события, развернувшиеся в городе накануне, когда группа из сотен автомобилей сторонников Трампа пыталась проехать через Портленд и была встречена оппонентами. Между активистами произошли стычки. По информации агентства Associated Press, спустя примерно 15 минут после того, как автомобильный караван консерваторов покинул город, смертельное ранение от рук неизвестных получил один из сторонников местной праворадикальной группировки Patriot Prayer.

Автоколонна сторонников Трампа в Портленде

AFP

© Nathan Howard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Мэр Портленда Тед Уилер и начальник местной полиции Чак Ловелл сообщили, что следователи занимаются установлением истины в этом деле. Как заявил шеф полиции, предстоит выяснить, связана ли эта смерть со стычками, произошедшими между сторонниками и противниками Трампа.

Patriot Prayer — праворадикальная группировка, основанная в 2016 году и базирующаяся в Портленде. Движение проводило ранее уличные акции в поддержку Дональда Трампа, оно выступает против сторонников леволиберальных идей.

Портлендский синдром

Отметим, что в 2016 году также была основана другая группировка правого толка — Proud Boys, которая оспаривает идеи феминизма, политкорректности и глобализации и борется с леворадикалами. В 2019 году движение оказалось в центре внимания СМИ после того, как поучаствовало в стычках с антифашистами из движения Rose City Antifa (RCA) в Портленде.

При этом именно антифашисты и леворадикалы стали объектом наиболее жёсткой критики со стороны главы государства. Комментируя прошлогодние столкновения в Портленде, Трамп заявил о том, что антифа могут быть признаны террористической организацией.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, в последнее время призывы Трампа к силовому разгону беспорядков начинают находить отклик у определённой части американского общества, в частности у жителей пригородов.

Протест движения Black Lives Matter

Reuters

© Caitlin Ochs

«Однако применить силу не так просто, поскольку в городах, штатах, в которых проходят протесты, губернаторами и мэрами являются демократы, соответственно, им подчиняются национальная гвардия и полиция», — отметил эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. По мнению эксперта, в некоторых случаях власти действительно могут применить силу — речь идёт о ситуациях, когда в ходе протестов уже пролилась кровь.

«В такой ситуации отсутствие силовых методов может привести к новым ненужным жертвам. В то же время есть много городов, где протесты проходят мирно. Соответственно, там применение силы властями может обострить ситуацию», — пояснил эксперт в комментарии RT.

В 2020 году США охватили масштабные протесты против полицейского насилия и расовой дискриминации, которые многие аналитики даже сравнили с массовыми выступлениями за свободы и права в 1968 году.

Толчком для протестной вспышки стала гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Видеозапись жёсткого задержания попала в сеть. На протяжении всего лета страну сотрясали протесты, главным лозунгом которых стала фраза Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

Одним из центров протестного движения стал Портленд, где мирные митинги нередко перерастали в беспорядки. Так, 19 июля протестующие ворвались в здание профсоюза полиции и подожгли его.

При этом местные власти продолжают критиковать призывы Трампа к силовому подавлению протестов. После того как федеральные власти отправили в город своих агентов для восстановления порядка, мэр Портленда обвинил Трампа в том, что глава Белого дома пытается таким образом поддержать собственный рейтинг.

Говоря о причинах, по которым Портленд стал «горячей точкой» уличных столкновений, эксперты отмечают наличие в городе сильного протестного движения.

«В Портленде сосредоточены разные силы и политические движения, поэтому там до сих пор продолжаются беспорядки», — пояснил Владимир Васильев.

Тупиковые отношения

При этом федеральные власти предприняли попытку удовлетворить требования протестующих. В июне конгрессмены от Демократической партии подготовили законопроект о реформе полиции. В документе акцент сделан на недопустимости сохранения расизма и борьбе с практикой необоснованного применения силы со стороны сотрудников полиции.

Дональд Трамп раскритиковал инициативу демократов, заявив, что законопроект «уничтожит» полицию.

При этом ранее сам Трамп подписал исполнительный указ о реформе правоохранительных органов, который предполагает создание системы обмена информацией между госструктурами о случаях превышения полицейскими их полномочий.

Полиция США

Reuters

© Mario Anzuoni

По мнению экспертов, глава Белого дома не намерен идти на серьёзные уступки протестующим, вместо этого Трамп демонстрирует свою лояльность и поддержку правоохранительным органам.

«Трамп повторяет предвыборный лозунг Ричарда Никсона «Закон и порядок», благодаря которому тот в своё время выиграл выборы. На эту риторику реагирует белая Америка, собственники, зажиточные люди, жители пригородов, состоятельное население, которое беспокоится о сохранности своего имущества», — отметил Владимир Васильев.

При этом протестное движение, против которого настроен ядерный электорат Трампа, не имеет чёткой программы и пошло вразнос. Такого мнения придерживается Андрей Сидоров. По словам эксперта, отсутствие чётко сформулированной программы приводит к хаотизации протеста.

«Однако федеральные власти не могут ничего сделать, поскольку в штатах, где проходят протесты, есть свои власти и силовики. Федеральное правительство может прислать помощь только в том случае, если губернаторы за ней обратятся, но они этого не делают. А сам Трамп не хочет идти на уступки людям, которых он обозначил в качестве «террористов и экстремистов». Поэтому протесты и беспорядки продолжаются», — подытожил эксперт.