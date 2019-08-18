«Насилие становится частью игры»: почему в американском Портленде происходят столкновения ультраправых и антифашистов

Митинг ультраправой организации Proud Boys в американском городе Портленде завершился столкновениями с левыми радикалами из антифашистской группировки Rose City Antifa (RCA). К подавлению беспорядков местные власти привлекли тысячу полицейских, в ходе стычек были задержаны 13 активистов. Эксперты напоминают, что подобные эпизоды уличного насилия в Портленде, где в своё время была основана RCA, отмечаются далеко не впервые. Противостояние правых и левых обострилось в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США. По мнению аналитиков, участники текущей президентской кампании стремятся использовать уличное «боевое крыло» обеих организаций в своих целях, в то время как раскол в американском обществе продолжает расти.

Полиция американского города Портленда (штат Орегон) задержала 13 человек в ходе стычек, устроенных ультраправыми и их противниками из числа антифашистов. Такую цифру назвали в местных правоохранительных органах. Всего же, по данным правоохранителей, в субботней демонстрации участвовали около 1000 человек. Несмотря на то что порядок во время акции обеспечивали 1000 полицейских, а у участников изымались дубинки и самодельные щиты, мероприятие завершилось столкновениями.

За событиями в Портленде следили в Белом доме. Дональд Трамп даже предложил внести антифашистские группы, атаковавшие правых активистов, в список террористических организаций.

«Серьёзно рассматривается возможность признать антифа террористической организацией. Ситуация в Портленде находится под пристальным наблюдением. Надеюсь, мэр справится со своей работой!» — написал глава Белого дома в своём Twitter.

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2019 г.

Ранее с аналогичной инициативой выступил сенатор-республиканец Тед Круз, который предложил конгрессу принять резолюцию о внесении организаций антифа в список запрещённых структур. В первую очередь речь идёт о базирующейся в Портленде группировке Rose City Antifa (RCA), которая ранее неоднократно была замечена в силовых атаках на оппонентов и провоцировании конфликтов с полицией.

Столкновения в Портленде

О том, что 17 августа в Портленде могут начаться уличные стычки между ультраправыми и ультралевыми активистами, властям было известно заранее. Как сообщает Assosiated Press, полиция готовилась к предотвращению возможных уличных столкновений. Кроме того, в районе предстоящего митинга были закрыты общественные заведения и отменён городской марафон.

Демонстрация была организована ультраправым движением Proud Boys («Гордые мальчуганы»), которое позиционирует себя как «прозападное братство» для белых мужчин, которые «отказываются извиняться за то, что создали современную цивилизацию» и оспаривают идеи политкорректности, феминизма и глобализации. Хотя участники Proud Boys заявляют, что не разделяют идеи белого превосходства, организация нередко ассоциируется именно с такими тезисами.

Гэвин МакИннес

Reuters

© Eric Thayer

Движение было основано в 2016 году канадским журналистом Гэвином МакИннесом для борьбы с леворадикалами. Отметим, что МакИннес стал известен в определённых кругах задолго до появления Proud Boys в качестве «прародителя» хипстерской субкультуры, а также соучредителя журнала VICE. К правым идеям журналист тяготел давно — ещё в 2003 году в одном из своих интервью он заявил о необходимости закрыть границы, чтобы западная культура «не разбавлялась».

МакИннес и его «Гордые мальчуганы» приветствовали инициативу Дональда Трампа, когда тот предложил ограничить въезд в США выходцам из мусульманских стран.

По информации СМИ, в митинге также участвовали представители других ультраправых группировок — «Американской гвардии», «Ежедневного штурмовика», а также «Трёхпроцентников» и «Хранителей клятвы». Согласно данным правозащитной организации «Южный центр правовой защиты бедноты», «Американская гвардия» — это группа белых националистов, «Трёхпроцентники» — экстремистские антиправительственные военизированные группировки, а члены «Ежедневного штурмовика» пропагандируют идеи неонацизма.

В телефонной беседе с Associated Press организатор митинга Джо Биггз заявил о необходимости «показать истинное лицо антифашистов Портленда».

Proud Boys не случайно выбрали Портленд местом для своего митинга — именно здесь базируется крупная леворадикальная группировка Rose City Antifa, основанная в 2007 году. Эксперты полагают, что RCA выросла из антифашистского движения Anti-Racist Action, действовавшего в Северной Америке с конца 1980-х годов и до начала 2010-х.

Участники движения Proud Boys и их сторонники

© Jim Urquhart

Стоит отметить, что, несмотря на довольно миролюбивые названия вышеперечисленных организаций, их участники не раз были замечены в столкновениях с оппонентами и полицией, которые они сами же и спровоцировали.

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Например, именно RCA устроила массовые протесты в Портленде после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Беспорядки охватили тогда весь город, на улицы которого вышли порядка 4000 человек: митингующие били стёкла и витрины, а также поджигали мусорные баки — в итоге полиции пришлось применить против антифашистов силу.

В 2017 году в Портленде снова начались уличные столкновения между ультраправыми и антифашистами. Волна беспорядков поднялась после убийства, совершённого расистом Джереми Кристианом. Трагедия разыгралась в вагоне метро: мужчина начал оскорблять по национальному признаку двух девушек: арабку в хиджабе и афроамериканку. Когда другие пассажиры попытались вступиться за них, нападающий выхватил нож и убил двоих мужчин.

Кроме того, стычки между антифашистами и правыми консерваторами из Proud Boys были отмечены в Портленде в июне этого года. Тогда в результате беспорядков травмы получили несколько человек, включая известного консервативного журналиста Энди Нго.

«Перестали стесняться»

Как считают эксперты, у каждой из противоборствующих сторон есть определённые политические амбиции, их вряд ли можно считать просто молодёжными бандами. В беседе с RT политолог Дмитрий Дробницкий отметил, что антифа борются не столько с фашизмом, сколько со всеми, кто не разделяет их взгляды.

«Антифа — устоявшийся термин, они сами себя так называют. Как правило, это молодёжное боевое крыло ультралевых. Существуют они давно, но их активная мобилизация наблюдается примерно с 2014 года. Сторонников Трампа антифа атакуют уже несколько лет. Ещё во время предвыборной кампании 2016 года они совершали силовые разгоны митингов оппонентов», — напомнил Дробницкий.

Однако с организованным сопротивлением со стороны правых антифа столкнулись впервые во время событий в Шарлотсвилле, что очень не понравилось левым и поддерживающей их мейнстримной прессе, говорит политолог.

Активисты Rose City Antifa готовятся к встрече с активистами Proud Boys и движения HimToo в Портленде

© Moriah Ratner/Getty Images/AFP

По словам Дмитрия Дробницкого, в последние годы и левые, и правые движения в США заметно трансформировались. Прежде всего леворадикальные движения и симпатизирующие им граждане стали свободно называть себя социалистами, что прежде в Соединённых Штатах считалось немыслимым, констатирует эксперт.

«Сегодня социалистических взглядов уже никто не скрывает. И у левых, несомненно, есть своё уличное боевое крыло. Правые консерваторы также обзавелись силовым блоком, который сейчас и действует на улицах в стычках с антифа. Портленд стал эпицентром этих столкновений, которые идут там с 2017 года с небольшими перерывами, хотя СМИ и не всегда освещают подобные события», — пояснил Дробницкий.

По его словам, в самом противостоянии между левыми и правыми не было бы ничего экстраординарного, если бы активисты не прибегали к открытому насилию.

«В контексте американской политической культуры провоцировать своих оппонентов — это нормально. Часто устраиваются контрмитинги, которые проходят в непосредственной близости от мероприятий своих идейных противников, но к силовому противостоянию это всё же не приводит. Иная ситуация — когда ставка делается полностью на насилие, и за последнее десятилетие эта тенденция явно растёт. Левые и правые перестали стесняться привлекать на свою сторону радикальную молодёжь, настроенную на насилие», — говорит Дробницкий.

«Накал политических страстей»

Ожесточённые уличные столкновения правых и левых активистов проходят на фоне предвыборной гонки и обострения конкуренции между Трампом и его оппонентами из Демократической партии, отмечают эксперты.

Так, большой резонанс вызвал призыв Трампа к женщинам-конгрессменам, предки которых были иммигрантами: глава Белого дома предложил им отправиться «назад», чтобы наладить там, «откуда они приехали», прежде чем критиковать американские реалии. Эти слова возмутили демократов, которые даже внесли в конгресс проект резолюции, осуждающей «расистские» высказывания Трампа.

Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Разгорающаяся вражда между левыми и правыми уличными движениями проходит на фоне недавнего расстрела в Эль-Пасо (штат Техас), когда стрелок убил более 20 человек. Преступник опубликовал манифест, в котором заявил о поддержке миграционной политики Дональда Трампа и выступил с осуждением идей мультикультурализма. Комментируя трагедию, ряд СМИ поспешили обвинить главу Белого дома в том, что он якобы потворствует подобным настроениям.

По мнению экспертов, многие события, протекающие сегодня в политической и общественной сферах США, стоит рассматривать преимущественно в контексте стартовавшей президентской кампании, так как политики в той или иной мере будут использовать их в предвыборных целях.

«Сейчас всё подчинено предвыборной кампании, включая и требования Трампа запретить движение антифашистов», — отметил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

При этом у самих участников радикальных уличных групп нет ни малейших политических перспектив, уверен аналитик. Однако, по его словам, события в Портленде всё же перекликаются с повесткой «большой политики». Тот «накал политических страстей», который наблюдается в США с 2016 года, регулярно выливается в уличные столкновения и радикализацию левой и правой молодёжи, считает политолог.