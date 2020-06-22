Запрещённые приёмы: смогут ли демократы и республиканцы прийти к компромиссу по реформе полиции

Дональд Трамп раскритиковал законопроект Демпартии о полицейской реформе и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс. Подготовленный демократами документ, как считает Трамп, уничтожит американскую полицию. Оппоненты главы Белого дома намерены добиться запрета на применение удушающих приёмов стражами порядка и ввести реестр нарушений со стороны правоохранителей, а также упростить процедуру их привлечения к ответственности. Республиканцы представили аналогичный законопроект, который фокусируется на совершенствовании процесса формирования личного состава полиции. Как полагают эксперты, демократы и республиканцы, включая Трампа, придерживаются принципиально разных подходов к реформированию полиции, которые лишь увеличивают раскол в американском обществе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на поддержку Республиканской партии в борьбе против инициированного демократами законопроекта о реформе полиции.

«На этой неделе демократы в палате представителей хотят одобрить законопроект, который уничтожит нашу полицию. Надеюсь, республиканцы в конгрессе будут решительно противостоять его принятию. Мы должны ценить и защищать нашу полицию, она обеспечивает нашу безопасность!» — написал в своём Twitter глава Белого дома.

The Democrat House wants to pass a Bill this week that will destroy our police. Republican Congressmen & Congresswomen will hopefully fight hard to defeat it. We must protect and cherish our police, they keep us safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2020

Утрата доверия

18 июня комитет по судебным делам палаты представителей одобрил законопроект о реформе полиции.

Документ был представлен демократами 8 июня. Перед его внесением на рассмотрение парламента около 20 членов Демократической партии, включая спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, встали на одно колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, погибшем 25 мая от действий правоохранителей Миннеаполиса.

Законопроект демократов предусматривает создание федерального реестра случаев неправомерных действий полиции. Эта обязанность возлагается на генпрокурора страны при участии Министерства юстиции. Доступ к этой информационной базе должен быть открытым для всех граждан.

Полицейский призывает к спокойствию протестующих против приезда Трампа в Тулсу (штат Оклахома)

Reuters

© Goran Tomasevic

Учитывая обстоятельства гибели Флойда, демократы намерены запретить правоохранителям применять при задержании приёмы, препятствующие дыханию и нарушающие приток крови в мозг. Кроме того, полицейским предписывается использовать физическую силу только в тех случаях, когда исчерпаны остальные методы воздействия.

«Сотрудник федеральных правоохранительных органов не имеет права прибегать к преднамеренному применению силы со смертельным исходом в отношении какого-либо лица, кроме случаев, когда применение смертоносного насилия является необходимой крайней мерой для предотвращения неминуемого серьёзного телесного повреждения или гибели полицейского или другого лица», — отмечается в документе.

Также демократы включили в законопроект положения, согласно которым полицейских будет легче привлечь к ответственности в случае нарушений прав человека с их стороны.

При этом республиканцы иначе смотрят на реформу правоохранительной системы. 17 июня они представили в подконтрольном им сенате вариант собственного законопроекта под названием Just and Unifying Solutions to Invigorate Communities Everywhere (Justice Act). На русский документ переводится как «Справедливые и объединяющие решения для повсеместного укрепления сообществ».

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Инициатором поправок стал парламентарий от Южной Каролины Тим Скотт, единственный темнокожий-республиканец в верхней палате конгресса.

Часть предложений республиканцев совпадает с положениями, изложенными в законопроекте демократов. Например, Скотт призывает ограничить применение удушающих приёмов и создать базу данных, где будут фиксироваться правонарушения полицейских.

Однако республиканцы делают акцент на необходимости усовершенствовать систему отбора кандидатов на службу в правоохранительные органы и обязать стражей порядка носить нательные видеокамеры. Реализация всех этих мер, как считает Скотт, позволит уменьшить печальную статистику убийств темнокожих. По словам сенатора, для афроамериканцев вероятность погибнуть от рук полиции в 2,5 раза выше, чем для белого населения.

16 июня своё виденье реформы полиции представил Дональд Трамп. Он подписал указ, который также предусматривает появление реестра нарушений закона стражами порядка.

Помимо этого, документ ужесточает процедуру предоставления грантов американской полиции. С точки зрения Трампа, бюджетные средства должны получать только отделения правоохранительных органов, которые соответствуют высоким стандартам профессионализма, в том числе по части адекватного применения силы. Как следует из информации на сайте Белого дома, проверка качества работы полиции будет возложена на «авторитетные независимые органы».

Разница подходов

Как полагают эксперты, несмотря на определённое сходство предложенных демократами и республиканцами мер по реформированию полиции, оба политических лагеря исходят из противоположных, по сути, подходов.

Демократы настаивают, что правоохранительные органы США не справляются с поставленными перед ними задачами. В свою очередь, республиканцы и Белый дом исходят из того, что в целом американская полиция работает эффективно.

Например, администрация Трампа отмечает, что в течение двух лет подряд в стране снижается количество убийств и насильственных преступлений. Также на сайте Белого дома подчёркивается, что подавляющее большинство представителей правоохранительных органов добросовестно выполняют свои обязанности.

Дональд Трамп подписывает указ о реформе полиции в окружении представителей сил правопорядка

© SAUL LOEB / AFP

«Трамп и республиканцы в своей политике опираются на силовой блок, неотъемлемой частью которого является полиция. А с точки зрения Демократической партии, правоохранители США должны лишиться правового иммунитета и презумпции доверия, то есть особого статуса, которым они сейчас обладают. В этом принципиальная разница подходов», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС, член Российской ассоциации политической науки Сергей Беспалов считает, что демократы и республиканцы вряд ли смогут прийти к компромиссу по вопросу о полицейской реформе.

«Правоохранительная система в США децентрализована. Основной объём полномочий, включая финансирование, определяют власти штатов. Республиканцы поддерживают такое положение дел, демократы, наоборот, выступают за усиление контроля со стороны федерального правительства и сокращения федерального грантового финансирования», — говорит Беспалов.

По словам Беспалова, в нынешнем споре вокруг судьбы полиции подавляющее большинство республиканцев встанет на сторону президента. Таким образом, у демократов будет мало шансов на одобрение их законопроекта в сенате. В случае если часть республиканцев «дрогнет» и документ пройдёт через верхнюю палату, Трамп воспользуется правом вето, уверен аналитик.

«Оскорбляются символы государства»

Эксперты полагают, что разногласия между демократами и республиканцами в такой момент могут привести к усугублению и без того серьёзных проблем.

«Последствия социально-политических катаклизмов, которые сейчас наблюдаются в США, будут очень серьёзными. Создаются проблемы, которые, скорее всего, не будут решены в течение как минимум нескольких лет. Мы видим, как оскорбляются символы государства и как демократы в борьбе с Трампом потворствуют дестабилизации внутренней обстановки. Дискуссия о полиции — один из аспектов всех этих негативных событий», — сказал Сергей Беспалов.

Схожего взгляда на ситуацию в США придерживается и Никита Данюк. Эксперт отметил, что волнения и конфликты, которые охватили Соединённые Штаты, лишь углубляют раскол в американском обществе и элите.

«Ключевая причина трудностей, с которыми столкнулись Штаты, заключается в сохраняющейся пропасти между этническими и социальными группами. Причём инициативы демократов подрывают устои американского общества, а Трамп ограничивается «косметическими» предложениями. Решать объективно проблему полиции и социального неравенства, видимо, никто не собирается», — подытожил Данюк.