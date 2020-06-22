Трамп призвал не допустить принятие законопроекта демократов о полиции

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Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Республиканская партия выступит в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции.
Трамп призвал не допустить принятие законопроекта демократов о полиции
  • Reuters

«Демократы в Палате хотят принять на этой неделе законопроект, который разрушит нашу полицию. Конгрессмены из числа республиканцев, к счастью, будут жёстко этому противостоять», — написал он в своём Twitter.

Трамп подчеркнул, что необходимо защищать полицию, которая обеспечивает безопасность граждан.

Ранее в Белом доме назвали «неприемлемыми» предложения представителей Демократической партии по реформе полиции, в частности о запрете обысков без стука по делам о наркотиках.

Подробнее по теме — в материале RT.

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