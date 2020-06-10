Белый дом рассказал о работе Трампа над предложениями по реформе полиции

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Кейли Макинани, являющаяся пресс-секретарём президента США Дональда Трампа, заявила, что американский лидер завершает разработку предложений по реформе полиции.
Белый дом рассказал о работе Трампа над предложениями по реформе полиции
  • Reuters

Как пишет РИА Новости, она указала, что соответствующие предложения проходят «окончательное редактирование».

Вместе с этим она не стала сообщать какие-либо детали по данному вопросу. 

Также Макинани назвала «неприемлемыми» предложения представителей конгресса из Демократической партии на ту же тему, например запрет на обыски без стука по делам о наркотиках.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что конгрессмены подготовили законопроект о реформе полиции США. Документ предполагает усиление ответственности за злоупотребления со стороны полицейских.

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