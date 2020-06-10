Белый дом рассказал о работе Трампа над предложениями по реформе полиции
- Reuters
Как пишет РИА Новости, она указала, что соответствующие предложения проходят «окончательное редактирование».
Вместе с этим она не стала сообщать какие-либо детали по данному вопросу.
Также Макинани назвала «неприемлемыми» предложения представителей конгресса из Демократической партии на ту же тему, например запрет на обыски без стука по делам о наркотиках.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что конгрессмены подготовили законопроект о реформе полиции США. Документ предполагает усиление ответственности за злоупотребления со стороны полицейских.