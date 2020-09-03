«Повлиять на мэров-демократов»: почему Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Президент США распорядился рассмотреть возможность ограничения выделения федерального финансирования городов, власти которых «допускают анархию, насилие и погромы». Об этом говорится в служебной записке главы Белого дома. Трамп подчеркнул, что его администрация «не допустит, чтобы федеральные налоги направлялись на финансирование городов, которые превращаются в зоны беззакония». По мнению экспертов, это поручение призвано «обозначить виновных в протестах» и «надавить» на мэров-демократов.

Дональд Трамп поручил рассмотреть возможность ограничить выделение федерального финансирования тем городам, власти которых «допускают анархию, насилие и погромы». Об этом говорится в служебной записке американского лидера генеральному прокурору и директору административно‑бюджетного управления, которая была обнародована Белым домом.

«Моя администрация не допустит, чтобы федеральные налоги направлялись на финансирование городов, которые превращаются в зоны беззакония. Для обеспечения того, чтобы федеральные средства не растрачивались ненадлежащим образом и не расходовались в нарушение обещания нашего правительства защищать жизнь, свободу и имущество, федеральному правительству необходимо пересмотреть вопрос об использовании федеральных средств теми юрисдикциями, которые допускают анархию, насилие и погромы в американских городах», — написал в документе Трамп.

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По его словам, к таким городам относятся Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон.

«На протяжении последних месяцев ряд органов госуправления на местном уровне и уровне штатов способствовали насилию и погромам в пределах своей юрисдикции, поскольку не обеспечивали правопорядок, лишали свою полицию полномочий и серьёзно урезали её финансирование, а также отказывались принимать помощь со стороны федеральных правоохранительных органов. В результате такой политики ... во многих американских городах, таких как Портленд, Сиэтл и Нью‑Йорк, не утихают непрерывные и возмутительные погромы и акты насилия», — подчеркнул глава Белого дома.

В документе Трамп также отметил, что при определении «юрисдикций, где царит анархия», генеральный прокурор, в консультации с Министром национальной безопасности и директором административно-бюджетного управления, должен рассмотреть ряд критериев. В частности, генпрокурору предстоит выяснить, запрещают ли органы власти вмешиваться полиции «с целью восстановления порядка в условиях широкомасштабного или продолжительного насилия или погромов», сняли ли они правоохранительную защиту на определённой территории или в здании, «к которому сотрудники правоохранительных органов имеют законное право доступа», лишают ли местные власти полицию полномочий и «урезают ли её финансирование».

Также один из критериев — необоснованный отказ «принимать предложения федерального правительства об оказании помощи правоохранительным органам».

Президент США Дональд Трамп

© Leah Millis/Reuters

Мотивы Трампа

Объясняя причины своего шаг, глава Белого дома привёл в пример действия местных властей, которые он считает неправильными.

Так, Трамп напомнил, что в течение более трёх недель, начиная с 9 июня, руководство Сиэтла позволяло «анархистам и бунтующим» удерживать под своим контролем более шести кварталов города — территорию, которую активисты назвали «автономной зоной». По словам главы Белого дома, местное правительство фактически одобрило «это беззаконие и захват собственности», запретив полиции вмешиваться для восстановления порядка. Как отметил Трамп, мэр города позволила продолжится «незаконной оккупации» до тех пор, пока двое подростков не были убиты и ещё как минимум два человека не получили огнестрельные ранения.

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Описывая ситуацию, сложившуюся в Портленде, американский лидер отметил, что в этом городе в течение более 80 дней местные власти не препятствовали «агрессивным анархистам», которые «незаконно» бунтовали и участвовали в преступной деятельности на улицах, включая уничтожение собственности и нападения на полицейских.

«Аналогичным образом, в Нью‑Йорке городские власти допустили всплеск насилия. В конце мая — начале июня должностные лица из властей штата и местных органов власти позволили начаться мародёрству, которое продолжалось более недели и в результате которого, согласно оценкам, 450 предприятиям был нанесён ущерб», — отметил в служебной записке Трамп.

Он также напомнил, что в конце мая — начале июня мэр Вашингтона Мюриэль Боузер «допустила, чтобы протестующие и анархисты прибегли к насилию и погромам, вынудив» Трампа призвать Национальную гвардию «для поддержания закона и порядка в столице страны».

Протест против расизма и полицейского насилия недалеко от Белого дома, 8 июня 2020

© Jonathan Ernst/Reuters

Накануне глава Белого дома заявил журналистам во время своего визита в город Кеноша, где также проходят протесты, что считает беспорядки в стране «политическими» и «антиамериканскими».

Напомним, 45-й президент США не раз обвинял демократов, которые стоят во главе бунтующих городов и штатов, в том, что они способствуют разжиганию протестных настроений.

На этой неделе Трамп подчеркнул, что представители Демпартии «утратили контроль над левыми радикалами».

Он также отметил, что его оппоненты выступают против визитов президента в продемократические штаты страны, поскольку по политическим мотивам избегают освещения СМИ происходящего на местах.

«Обозначить виновных»

Как пояснил политолог Александр Асафов, своей служебной запиской с поручением рассмотреть возможность ограничить федеральное финансирования ряда американских городов глава Белого дома «пытается повлиять на мэров-демократов».

«Трамп обвиняет их в потакании протестам и считает, что они оказывают серьёзное влияние на избирателей. И это правда. Кроме того, местные власти уже перешли к открытому противостоянию с Трампом», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом Асафов заметил, что это уже вторая попытка Трампа «надавить» на местные власти.

«Предыдущий этап обозначился, когда глава Белого дома заявил, что протесты можно победить только силой, а ранее пригрозил ввести нацгвардию в те города, в которых до сих пор наблюдаются волнения. Но это не сработало. И сейчас Трамп принял решение воздействовать на демократических мэров и губернаторов долларом», — заявил аналитик.

Как пояснил в комментарии RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, федеральное финансирование «оказывает большое влияние на городское хозяйство».

«Речь идёт о создании инфраструктурных проектов, строительстве социальных объектов, возведении военных баз, которые дают рабочие места населению. Поэтому для многих крупных городов выделенные федеральные средства являются очень важным подспорьем для развития», — сказал эксперт.

Трамп, готовя свою служебную записку, рассчитывал, что сокращение федерального финансирования городов, в которых продолжаются протесты, «нанесёт определённый ущерб городскому хозяйству, а, следовательно, и тем людям, которые сейчас там занимают посты мэров», сообщил Сидоров.

«Это сильно бы ударило по местным властям, представляющим Демпартию. Поэтому тут просматривается и предвыборный мотив. Ведь лишение федерального финансирования может остановить в данных городах важные проекты — строительство крупных мостов, вокзалов и так далее», — полагает аналитик.

Белый дом

globallookpress.com

© PPI/Keystone Press Agency

Вместе с тем Трамп «хочет обозначить виновных в протестах и последствиях беспорядков», считает Асафов.

«Он выбрал для этого именно демократов-мэров, поскольку левые активисты — это не конкретизированная масса, на кого-то из них нельзя указать пальцем, в отличие от представителей Демпартии. Ведь в случае с главами Сиэтла, Нью-Йорка, Портленда и Вашингтона Трамп может прямо указать, кто разжигает протесты», — сообщил эксперт.

«Новая порция упрёков»

Инициативу Трампа уже раскритиковал лидер демократов в сенате Чак Шумер, назвав её «инфантильным методом».

«Мы не допустим, чтобы в результате злонамеренных инфантильных методов, которыми действует Дональд Трамп, пострадал Нью-Йорк. Вместо этих глупых трюков президенту следует сосредоточиться на том, как вывести нашу страну из кризиса с COVID», — заявил политик на своей странице в Twitter.

We will not allow President Trump’s malicious infantile ways to hurt New York City.



Instead of these foolish stunts he ought to be focused on getting our country out of the COVID crisis.https://t.co/lMbbr6RJvq — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 3, 2020

Как прогнозируют аналитики, в ответ на распоряжение Трампа на него со стороны членов Демпартии «посыплется новая порция упрёков».

«Они станут заявлять, что глава Белого дома, отбирая у ряда городов федеральное финансирование, лишает рабочих мест и зарплат американцев, которые из-за этого не смогут обеспечивать свои семьи», — отметил Андрей Сидоров.

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При этом Асафов сомневается, что Трампу удастся лишить крупные продемократические города федерального финансирования, поскольку этому «будут всеми силами противостоять члены Демпартии».

«Они начнут апеллировать к тому, что никакой президент не может принимать такого рода решения без согласования с конгрессом. Представители Демпартии также будут говорить, что предложение главы Белого дома неправомерно. Кроме того, данная тема станет очередным предлогом, чтобы попытаться дискредитировать Трампа до 3 ноября», — сказал эксперт.

Впрочем, как отмечает Сидоров, демократы не смогут серьёзно навредить главе Белого дома.

«Для Трампа ничем фатальным это не обернётся, поскольку жители городов, которыми управляют мэры-демократы, по традиции и так в основном не голосуют за Трампа, являясь ядерным электоратом Демпартии», — констатировал аналитик.

При этом 45-й президент США ещё больше сплотит своих избирателей, в очередной раз провозгласив лозунг «закон и порядок», полагает Сидоров.

«Глава Белого дома хочет ясно донести до своего электората, что если к власти придёт бывший вице-президент Джо Байден, то хаос будет продолжаться или даже модифицируется в революционные настроения. Именно по этой причине, по логике Трампа, любой добропорядочный американец должен проголосовать за действующего американского лидера», — заключил эксперт.