Трамп призвал ввести нацгвардию в Портленд на фоне беспорядков
- Reuters
По его словам, Уилер «некомпетентен».
«Наша великолепная Национальная гвардия могла бы решить эти проблемы менее чем за час. Местные власти должны направить запрос, пока не станет слишком поздно», — написал Трамп в своём Twitter.
Ранее полиция сообщила, что один человек погиб во время стрельбы в Портленде, где третий месяц идут акции протеста против полицейской жестокости.
СМИ писали, что в городе произошли столкновения между сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter.