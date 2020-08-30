Трамп призвал ввести нацгвардию в Портленд на фоне беспорядков

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Президент США Дональд Трамп в связи с беспорядками в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию.
Трамп призвал ввести нацгвардию в Портленд на фоне беспорядков
  • Reuters

По его словам, Уилер «некомпетентен».

«Наша великолепная Национальная гвардия могла бы решить эти проблемы менее чем за час. Местные власти должны направить запрос, пока не станет слишком поздно», — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее полиция сообщила, что один человек погиб во время стрельбы в Портленде, где третий месяц идут акции протеста против полицейской жестокости.

СМИ писали, что в городе произошли столкновения между сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter.

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