Трамп призвал ввести нацгвардию в Портленд на фоне беспорядков

Президент США Дональд Трамп в связи с беспорядками в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию.

По его словам, Уилер «некомпетентен».

«Наша великолепная Национальная гвардия могла бы решить эти проблемы менее чем за час. Местные власти должны направить запрос, пока не станет слишком поздно», — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее полиция сообщила, что один человек погиб во время стрельбы в Портленде, где третий месяц идут акции протеста против полицейской жестокости.

СМИ писали, что в городе произошли столкновения между сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter.