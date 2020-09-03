Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

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Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа.

Трамп призвал федеральное правительство пересмотреть использование госфондов юрисдикциями Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка и Вашингтона.

В течение двух недель будет определена процедура отчётности министерств по расходам на указанные город, и в ближайший месяц Белый дом представит свои предложения по лишению их федеральной помощи.

Ранее Трамп заявил, что считает проходящие в стране беспорядки «политическими» и «антиамериканскими».

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