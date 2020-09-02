Трамп назвал беспорядки в США «антиамериканскими»
- Reuters
«Кеноша была разорена в результате бунтов, направленных против полиции, и антиамериканских бунтов», — цитирует ТАСС Трампа.
По его словам, произошедшее в Кеноше не было мирными акциями протеста, а «доморощенным террором».
«Мы должны противостоять радикальной идеологии», — добавил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию.