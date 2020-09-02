Трамп назвал беспорядки в США «антиамериканскими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает проходящие в стране беспорядки «политическими» и «антиамериканскими».

«Кеноша была разорена в результате бунтов, направленных против полиции, и антиамериканских бунтов», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, произошедшее в Кеноше не было мирными акциями протеста, а «доморощенным террором».

«Мы должны противостоять радикальной идеологии», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию.