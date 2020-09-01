Трамп заявил о риске революции в США в случае победы Байдена
- Reuters
«Байден не успокоит ситуацию... Если придёт Байден, они победят. Он слабый человек.. .Его контролируют, как куклу», — заявил Трамп в интервью Fox News.
По его словам, в случае победы Байдена на президентских выборах в США может начаться революция.
«Он ничего не контролирует», — отметил американский президент.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут уничтожены, если Байден победит на президентских выборах.
Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, назвал Байдена «троянским конём левых радикалов».