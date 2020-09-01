Трамп заявил о риске революции в США в случае победы Байдена

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию, заявил глава государства Дональд Трамп.

«Байден не успокоит ситуацию... Если придёт Байден, они победят. Он слабый человек.. .Его контролируют, как куклу», — заявил Трамп в интервью Fox News.

По его словам, в случае победы Байдена на президентских выборах в США может начаться революция.

«Он ничего не контролирует», — отметил американский президент.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут уничтожены, если Байден победит на президентских выборах.

Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, назвал Байдена «троянским конём левых радикалов».