Генпрокурор США призвал не сравнивать дела Блейка и Флойда

Глава Минюста и генпрокурор США Уильям Барр заявил, что случай с афроамериканцем Джейкобом Блейком, которого ранили во время задержания в Кеноше, отличается от дела Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания в Миннеаполисе.

«Я не буду говорить о деле Блейка. Потому что оно иное, нежели дело Флойда», — цитирует его в эфире телеканала CNN ТАСС.

Барр пояснил, что во время инцидента Флойд был обездвижен и без оружия, находился «в подчинённом положении, в наручниках».

«Что касается Блейка, он в то время совершал преступление и был вооружён. Это большая разница», — подчеркнул глава Минюста США.

Ранее Федеральное бюро расследований США начало расследование обстоятельств стрельбы в Блейка сотрудником полиции в Кеноше 23 августа. В управлении юстиции Висконсина заявили, что во время задержания у Блейка было холодное оружие.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом. Полицейскому Дереку Шовину позднее предъявили обвинение второй степени.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.