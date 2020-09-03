Генпрокурор США призвал не сравнивать дела Блейка и Флойда
- Reuters
«Я не буду говорить о деле Блейка. Потому что оно иное, нежели дело Флойда», — цитирует его в эфире телеканала CNN ТАСС.
Барр пояснил, что во время инцидента Флойд был обездвижен и без оружия, находился «в подчинённом положении, в наручниках».
«Что касается Блейка, он в то время совершал преступление и был вооружён. Это большая разница», — подчеркнул глава Минюста США.
Ранее Федеральное бюро расследований США начало расследование обстоятельств стрельбы в Блейка сотрудником полиции в Кеноше 23 августа. В управлении юстиции Висконсина заявили, что во время задержания у Блейка было холодное оружие.
Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом. Полицейскому Дереку Шовину позднее предъявили обвинение второй степени.
После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.