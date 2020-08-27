ФБР начало расследование стрельбы полиции в афроамериканца в Кеноше

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование обстоятельств стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка сотрудником полиции в городе Кеноше (штат Висконсин).
ФБР начало расследование стрельбы полиции в афроамериканца в Кеноше
  • © REUTERS/Stephen Maturen

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Восточного округа Висконсина.

«Расследование будет проводить ФБР во взаимодействии с отделом уголовных расследований Висконсина и другими ведомствами штата. Надзор за ведением расследования поручен сотрудникам прокуратуры США и уголовного отдела подразделения по вопросам гражданских прав», — говорится в пресс-релизе.

В то же время, как передаёт ТАСС, в управлении юстиции Висконсина заявили, что во время задержания у Блейка было холодное оружие: в салоне его автомобиля на полу со стороны водителя был обнаружен нож.

Ранее власти Кеноши заявили о намерении продлить комендантский час до 30 августа на фоне беспорядков.

Президент США Дональд Трамп направил в штат Висконсин Нацгвардию для восстановления «закона и порядка».

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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